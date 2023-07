Performanță

13 adolescente talentate, care fac parte din echipa Omnia BalletSuceava, au ocupat recent locul I la proba Small Crew - Under 15 din cadrul International Dance Talent Competition Italy (IDTCI 2023), sub îndrumarea coregrafilor Mihai și Nataliia Constantinescu.

Micile artiste sucevence de la Omnia Balletau participat, mai întâi, în perioada 3-6 iulie 2023, la workshopuri de Ballet Technique, Contemporary Dance, Character Dance, Hip-Hop Classes, susținute de zece coregrafi internaționali: Anderson de Santana (Artistic Director - CEO - Brussels International Ballet School), Yan Wang (Founder & Artistic Director of Yan Ballet Academy, Singapore), Stephen Delattre (Artistic Director and Resident Choreographer Delattre Dance Company), Lorand Zachar (Ballerino / Insegnante / Coreografo – Budapest Dance Theatre – Ungaria), Ovidiu Dragoman (General Manager Sibiu Ballet Theatre), Maia Kiknadze (Art director of „Royal National Ballet” of Georgia), Allyne Veraz (Teacher and Choreographer of Ganzish and Mad Minds Crew, Brazilia), Moreno Mostarda (International Teacher/Choreographer – Hip-Hop, Italia), Valentin Bartes (Artistic Director | President of Bell Art Cultural Association, International Choreographer, Italia), Tatiana Anton (Co-Artistic Director | Co-President Bell Art Cultural Association, International Choreographer, Italia).

Concurență: 200 de participanți, din peste 20 de țări

După finalizarea workshopurilor, în perioada 7-9 iulie, la Teatrul din Mesagne a urmat finala International Dance Talent Competition Italy, la care dansatoarele de la Omnia Ballets-au calificat în anul 2022.

La această competiție au participat concurenți din peste 20 de țări, aproximativ 200 de participanți. La proba Small Crew - Under 15, echipa de fete din Suceava, compusă din 13 adolescente, a câștigat locul I. Am aflat de la delegația suceveană că, în acest turneu, Omnia Ballet a fost invitată, pe 1 iulie 2023, să danseze și în spectacolul de balet ,,Don Quijote”, care a avut loc la ,,Teatro di Mesagne” Italia. Fetele au interpretat „Little Cupids” din actul III, alături de prim-balerinii Operei Naționale Române din Cluj: Dan Haja și Andreea Jura, precum și alături de școli prestigioase de balet din Italia și Japonia. În spectacolul ,,Don Quijote”, fetele de la Omnia Ballet au dansat alături de coregraful Mihai Constantinescu (director artistic Omnia Ballet) și foștii lui colegi balerini de la Teatrul Național din Cluj-Napoca.

Turneul în Italia a continuat pentru „micii artiști” de la Școala de balet Omnia Ballet cu International Dance Gala Performance, ce a avut loc pe 9 iulie 2023, în Piazza Orsini Mesagne, unde fetele au fost invitate din nou să danseze, de această dată alături de toți câștigătorii competiției. La această Gală a dansului au evoluat, ca invitați speciali, dansatorii de la „Academy of Dance” din Georgia, care au obținut de-a lungul timpului nenumărate premii pe tot mapamondul.

„O nouă pagină de istorie a ceea ce reprezentă Omnia Ballet în dans”

Directorul artistic al Omnia Ballet, coregraful Mihai Constantinescu, a declarat că „intenția noastră, prin participarea la acest megaeveniment, a fost de a deschide noi orizonturi baletului sucevean, de a socializa, de a cunoaște noi culturi, toate acestea îmbogățind și contribuind la educația artistică a membrilor noștri de la Omnia Ballet”.

Misiunea de a concura alături de școli de prestigiu internațional, precum ,,Akhmedova Ballet Academy” din SUA, ,,Chico Ballet Academy” Tokio din Japonia și alte 20 de state nu a fost deloc ușoară, a explicat coregraful sucevean. „Faptul că am reușit să aducem la Suceava locul I la categoria Small Crew - Under 15 este o realizare importantă pentru noi, precum și o onoare că am reușit să deschidem un orizont care ne dă puterea să ducem mai departe tot ce ne-am propus”, a completat Mihai Constantinescu. El a ținut să le mulțumească din inimă tuturor copiilor minunați, „micii dansatori”, care prin efortul lor au reușit să scrie o nouă pagină de istorie a ceea ce reprezintă Omnia Ballet în acest domeniu artistic, în dans.

„Pentru încrederea acordată și tot sprijinul, mulțumirile mele se îndreaptă către părinții care au fost prezenți negreșit la fiecare oră de studiu sau repetiție cu micuții noștri artiști. Deși părea o nebunie la început, alături de Camelia Ciuchea și întreaga ei echipă de la Omnia Centrum, am simțit mereu acel sprijin care a făcut totul să fie posibil. Nu în ultimul rând, vreau să-i mulțumesc soției mele, Nataliia Constantinescu, pentru tot sprijinul în pregătirea fetelor și în organizarea proiectelor noastre deloc ușoare. Sperăm ca sucevenii să se bucure pentru această realizare. Îi așteptăm la spectacolele noastre și promitem să continuăm misiunea noastră la un nivel cât mai mare”, a completat Mihai Constantinescu.

„Pentru lumea dansului este un lucru foarte mare să ajungi la această competiție și chiar să câștigi primul loc”

Coregrafa Nataliia Constantinescu de la Omnia Ballet a spus că este foarte mândră de copiii cu care a lucrat. „Ei au ajuns într-un timp relativ scurt la un nivel atât de înalt în industria dansului. Pentru lumea dansului este un lucru foarte mare să ajungi la această competiție și chiar să câștigi primul loc. Este greu să concurezi cu școlile puternice din întreaga lume. Acest premiu I înseamnă foarte mult pentru copii, pentru noi și pentru Suceava. Vreau să le mulțumesc enorm copiilor noștri de la Omnia Ballet, care au muncit mult să ajungă la acest nivel. Îi mulțumesc și lui Mihai Constantinescu, pentru organizarea acestui turneu în Italia și pentru că ne susține mereu. Le mulțumesc și părinților acestor mici dansatori, pentru că au încredere în copiii lor și pentru că îi sprijină necondiționat”, a mai spus coregrafa de la Omnia Ballet Suceava.