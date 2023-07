Intrusul din semifinalele masculine de la Wimbledon face ca acestea să arate mai bine decât pe hârtie! Subînțelegeți ghilimelele la intrus, căci e vorba despre Jannick Sinner, pe care doar numărul său de favorit nu-l recomanda pentru ultimii patru, el fiind cap de serie #8. L-am fi avut în locul său pe Ruud și cred că sunteți de acord cu mine că nu se mai punea problema finalistului într-un meci Djokovic – Ruud. Cel puțin, nu la Wimbledon. Așa, o semi Djokovic – Sinner are ceva intrigă, plecând de la întâlnirea de anul trecut. Italianul a condus cu 2-0 la seturi, acum se presupune că a mai căpătat experiență, că jocul său e pe un trend ascendent, în timp ce sârbul a mai adăugat un an, vârsta ar trebui să-și spună cuvântul... În realitate, toate acestea ar putea să nu conteze, iar Djokovic să-l spulbere azi pe Sinner. La asta se așteaptă și casele de pariuri, cota lui Nole fiind ridicolă! Cealaltă semifinală este și cea mai competitivă, teoretic și practic: Alcaraz cu Medvedev. Dacă în privința lui Alcaraz pot spune că am intuit că îl va gestiona fără probleme pe Rune, colegul său de generație, în schimb rusul ajunsese la un tie-break de înfrângere cu... Eubanks! Dacă în acel moment americanul se autodepășea, am fi asistat la o surpriză - aș îndrăzni să o numesc - epocală. Demnă de Hollywood! Nu a fost cazul, viața a fost ca-n viață, nu ca-n filme. Totuși, inexplicabilă acea cădere a lui Medvedev în setul secund, cum să încasezi un 1-6 de la un jucător cu destule lovituri neșlefuite, asta ca să mă exprim politicos?! Cu toată simpatia relativă pe care i-o port, astăzi voi fi suporterul lui Alcaraz, și nu numai pentru că am pronosticat pentru spaniol un traseu ca al Simonei Halep în 2019, ci pentru că acesta are capacitatea de a mă încânta, de a mă face să sar din fotoliu cu exclamații de uluire. Ați pățit?

Fetele și-au desemnat deja finalistele, Vondroușova cu Jabeur, ceea ce tranformă deja turneul acesta într-o minunăție pentru ele. O mențiune specială pentru Ons Jabeur, care a gestionat meciuri grele, trecând succesiv de Rîbakina (împotriva căreia pierduse finala de anul trecut) și de Sabalenka! Când a devenit oare jucătoarea tunisiană atât de puternică mental? Nu știu, eram atent în altă parte, dar mă bucur foarte mult pentru ea. Am mai spus-o, dar acum cu atât mai mult, este o adevărată inspirație pentru femeile de religie musulmană.