Iulius Mall, partener al Festivalului ,,Deep in the forest” de la Corlata

Vineri, 14 Iulie 2023 (11:43:50)

Iulius Mall Suceava este partener al Festivalului ,,Deep in the forest” de la Corlata, ce are loc în zilele de 14 și 15 iulie 2023. „Iubitorii de festival” sunt așteptați să petreacă un weekend plin de distracție și muzică la ,,Deep in the forest”. Și în acest an, Iulius Mall este partener al festivalului și a pregătit reduceri la magazine, dar și cozy corner la festival, locul perfect pentru relaxare și întâlniri cu prietenii. ,,Deep in the forest”, festivalul verii din zona Sucevei, întâmpină publicul entuziast, la Comoara Bucovinei din comuna Corlata, cu un line-up mult așteptat și cu atmosferă de vacanță.

Ca în fiecare an, ediția aceasta continuă să ducă mai departe misiunea de a aduce iubitorii de muzică împreună și de a oferi publicului o scenă în mijlocul naturii, zone de relaxare, artiști apreciați, dar și o serie de activități de recreere și evenimente speciale.

Vibe-ul festivalului va fi completat de standurile culinare și de cozy corner by Iulius. „Păstrează brățara de acces de la festival și, în perioada 14 iulie - 14 august, beneficiezi de reduceri la magazinele partenere. Iulius Mall vine cu reduceri de până la 25% la magazinele Nissa, the Makeup Shop, Xpert Beauty, Sport Vision, my Geisha, Emper, Nala, O’juvi, Mysu și Cărturești. Te mai poți bucura de reduceri la Empire Salon, Raff Coffee, Hopa-Hopa, Strikers, dar și în food court, la Mado, Spartan, :yumm și Goody’s Burger House. Tot ce trebuie să faci este să prezinți brățara de acces la casele de marcat”, au transmis reprezentanții Iulius Mall.

Mixul de artiști propus include AUDAKS, RAYNOX, JULIAN J, JOHN JUNIOR, BARBONEE, PUYA, ANDY MOISESCU, ADRIAN EFTIMIE, PAUL LUCA, MIKOS, LEXU, GABI IFRIM, ALBWHO, ROXEN, DENY b2b CUCU GRAM, OPTICK. „Evadează într-un cadru idilic, departe de agitația orașului, vino la cornerul Iulius de la festival, pentru că o mulțime de surprize te așteaptă, și nu uita de roata cu premii şi de fotografiile haioase împreună cu prietenii”, a completat echipa Iulius Mall, partener al Festivalului ,,Deep in the forest” de la Corlata.