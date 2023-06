Luni, 26 Iunie 2023 (16:22:26)

Cititorii din Suceava sunt invitați să participe la o întâlnire cu Voicu Bojan, Alin Uhlmann-Ușeriu și Tibi Ușeriu, eveniment organizat în contextul lansării cărții „Via Transilvanica. Drumul care unește”, semnată de Voicu Bojan.

Întâlnirea este programată vineri, 30 iunie, de la ora 19:00, în Aula de conferințe a Corpului E al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Va modera actrița Teatrului „Matei Vișniec” Delu Lucaci.

Via Transilvanica este un traseu turistic de lungă distanță de 1.400 de kilometri care traversează România pe diagonală, de la Putna la Drobeta-Turnu Severin, și este destinat drumeției pe jos, cu bicicleta sau călare.

„Această carte este nu doar o arhivă de emoții și mărturii, ci și o încercare personală de cartografiere a unui vis colectiv, lung de 1400 de kilometri. În ea veți descoperi reportaje de pe drum, interviuri și povești cu artizanii principali ai proiectului, plus un inventar geografico-istorico-gastronomic al celor șapte ținuturi prin care trece calea noastră”, spun organizatorii.

Alin Uhlmann-Ușeriu: "Mi-am dat seama că nu este o rușine ca, într-o țară aflată mai mereu în derivă, să îndrăznim să visăm la lucruri mari, coerente și, mai ales, bine făcute. Așa s-a născut Via Transilvanica, dintr-o profundă dorință de sens. Am creat drumul care unește nu doar Bucovina de Dunăre, ci ne poate uni pe noi toți. Este o invitație deschisă de a descoperi o țară neștiută, vie, plină de tandrețe și neprevăzut. Haideți să povestim despre ea."

Tibi Ușeriu: "Nu mi-am imaginat niciodată că memoriile mele de tânăr lipsit de repere ar putea trezi prea mult interes. De frică să nu rămân cu pachetele cu amintiri sub pat, inițial am decis să tipărim nu trei mii, ci doar două mii de exemplare. Azi, tirajul cărții <27 de pași> a depășit o sută de mii. Cu vremea, am descoperit că îmi face plăcere să-mi cunosc cititorii, să semnez cărți și să răspund la întrebări. Mulțumesc Cărturești pentru că ați creat cadrul ideal unde ne putem întâlni."

Voicu Bojan: “O potecă de anduranță de 1400 de kilometri, care traversează o Românie atât de diferită din punct de vedere cultural, etnic sau gastronomic, poate că merita o cronică ceva mai lungă. Scrisă din perspectiva personală a unui drumeț oarecare, dar și a jurnalistului de călătorie, cartea Via Transilvanica are un scop nemărturisit. Să îl determine pe cititor să desfacă harta supracopertei, să se încalțe și să o pornească la drum pentru a descoperi ceva ce nu bănuia despre el însuși.”