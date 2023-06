Marţi, 6 Iunie 2023 (16:58:33)

În perioada 1-5 iunie, Școala Putna a fost gazda ediției a XXI-a a Festivalului Interjudețean „Zilele Sportului Școlar”. Cele 89 de întreceri la 11 discipline sportive au adunat la start peste 1.500 de elevi și profesori din 48 de școli din România și Republica Moldova. Deschiderea oficială a festivalului a fost făcută chiar pe 1 Iunie, de primarul comunei Putna, George Coroamă. În prima zi s-au desfășurat întrecerile de handbal cu participarea a 22 de echipe, șah și săritură în lungime. A doua zi s-au desfășurat competițiile de badminton, tenis de masă și tenis de câmp.

Sâmbătă, 3 iunie, s-au desfăşurat întrecerile atletism şi Crosul Olimpic, manifestare organizată cu sprijinul Academiei Olimpice Române – filiala Suceava. Profesorul Virgil Larionescu, reprezentantul Academiei Olimpice în teritoriu, a citit cuvântul preşedintelui Comitetului Olimpic internaţional, Thomas Bach, şi le-a oferit celor 250 de participanţi tricouri, medalii şi diplome cu însemnele olimpice. Probele au constat în alergarea de viteză, aruncarea mingii de oină, cros și ștafeta 4×200 de metri.

Duminică s-au desfăşurat competiţiile de fotbal pe grupe de clase, cu participarea a nu mai puţin de 48 de echipe, dintre care una din Republica Moldova – Şcoala Zagarancea (raionul Ungheni). Întrecerile la fotbal au fost organizate cu ajutorul preşedintelui Asociaţiei Judeţene de Fotbal, profesorul Ciprian Anton, fiind supervizate de Mihai Roman, cel mai de preț produs fotbalistic al zonei fiind prezent în mijlocul elevilor, îndeplinind și rolul de arbitru.

Festivalul s-a încheiat luni cu întrecerile la oină, rugby-tag mixt, majorete și, în premieră pentru zona noastră, un splendid concurs de gimnastică artistică organizat de profesorul Edison Muha. Peste 100 de eleve s-au întrecut la sol, bârnă, sărituri și dans acrobatic.

La finalul acţiunii, iniţiatorul şi organizatorul acestui festival sportiv, ajuns la a XXI-a ediţie, directorul Şcolii Gimnaziale „Mitropolit Iacob Putneanul” din Putna, profesorul Ciprian Florentin Creţan, a declarat: „În minivacanța aceasta, Școala Putna a fost polul sportului școlar la nivel județean, festivalul reunind elevi cu rezultate strălucite la nivel național și internațional în diverse ramuri sportive. Am reuşit să ne mobilizăm și să gestionăm foarte bine organizarea acestei ediții în contextul grevei care există în educație. Acest eveniment, care a evoluat în fiecare an, are un nivel ridicat de competiţie şi de participare, care necesită un număr mare de oameni implicaţi în buna organizare. Sunt sigur că fiecare participant pleacă cu amintiri frumoase de la Putna, iar prieteniile realizate, ospitalitatea bucovineană, spiritul de fair-play şi pasiunea regăsită în întreceri vor fi motive întemeiate de a reveni cu drag pe plaiurile noastre. Au fost cinci zile în care actorii principali au fost elevii care iubesc sportul. Mulțumesc tuturor elevilor, profesorilor, părinților, oamenilor de bine și voluntarilor care au contribuit la un maraton sportiv școlar de poveste!”

De asemenea, Ciprian Crețan a dorit să-i treacă în revistă pe toți cei care și-au adus contribuția la bunul mers al Festivalului Interjudețean „Zilele Sportului Școlar”.

„Vreau să le mulţumesc tuturor colegilor profesori de educaţie fizică care s-au implicat activ în arbitraje şi în organizarea tuturor probelor de concurs, pe discipline sportive: Edison Muha la șah și gimnastică, Zubaș Sandu și Hariton Ionuț la handbal, Cristi Stanichevici la badminton, Petrescu Claudiu și Plămadă Iulian la tenis de masă, Zubaș Cornel, Roșcăneanu Bogdan, Ilaș Adrian, Bîru Dimitrie, Cega Paula, Șotîrcă Andreea, Pițul Bianca, Crețan Simona la atletism, Pătrăucean Nicu, Păsăilă Marius, Bujdei Victor, Simota Laurențiu la fotbal, Elena Bejenar la oină, Coca Mihai la rugby-tag mixt.

Totodată, merită să fie evidenţiați şi cadrele didactice de la Şcoala Putna şi foştii elevi care s-au mobilizat exemplar în organizare. Aduc mulţumiri Mănăstirii Putna şi părintelui stareţ Melchisedec Velnic, invitaţilor de onoare, partenerilor media şi agenţilor comerciali care au sprijinit evenimentul. Trebuie să subliniez că Primăria Putna, Asociaţia pentru Dezvoltare Locală Putna, Ocolul Silvic Putna, Asociația Județeană Sportul pentru Toți Suceava, societățile Decathlon Suceava, Killer și Axxa din Horodnic de Jos, Givastel și Beutiful Market din Putna au un rol important în sprijinirea organizării acestui festival”.

Evenimentul organizat la Şcoala Gimnazială „Mitropolit Iacob Putneanul” Putna s-a desfăşurat în cadrul proiectelor „Move Week” și Sport #Whithout Waste ale Asociaţiei Judeţene Sportul pentru Toți Suceava și face parte din calendarul activităţilor educative regionale şi interjudețene al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava. Partenerii oficiali sunt: Primăria Putna, Asociaţia pentru Dezvoltare Locală Putna, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Suceava, Ocolul Silvic Putna, Fundația Te Aud România, Academia Olimpică Română – filiala Suceava. În cele 5 zile au fost acordate 1.300 de medalii, 400 diplome, 200 cupe şi 300 de tricouri. Premierea elevilor a fost asigurată de Primăria Putna, Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toți Suceava, Academia Olimpică Română şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Suceava.