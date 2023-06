Marţi, 6 Iunie 2023 (14:03:52)

Festivalul internațional Video ART pentru tineret, ediția a XIV-a, și-a desemnat câștigătorii. Competiția s-a desfășurat în perioada 1-4 iunie 2023, la Suceava, și a reunit concurenți din Oradea, Satu Mare, Fălticeni, Cluj-Napoca, Gura Humorului, București, Câmpulung Moldovenesc, Ploiești, Piatra Neamț, Rădăuți, Târgu Mureș și Suceava.

Din străinătate au participat, online, tineri din Polonia, Luxemburg, Suedia și Ucraina.

Marele Premiu pentru originalitate a fost acordat filmului „Icarus”, realizat de Colbea Sebastian Matei și Curic Simina, de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava.

Palmaresul actualei ediții a fost următorul: Film de scurtmetraj: Mențiune – „Weight on my shoulders”, de Cernat Ștefania-Andreea și Cârstea Bianca-Andreea, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești; Mențiune – „I love?”, de Bretfelean Vlad și Chinceșan Vlad Alexandru de la Palatul Copiilor, Târgu Mureș; Premiul III – „Icarus”, de Colbea Sebastian Matei și Curic Simina, de la Colegiul Național “Petru Rareș” Suceava; Premiul II – „Eminescu și Cernăuții”, de Mihai Grosu și Constatic Cravciuc de la Liceul Nr. 6 „Alexandru cel Bun” Cernăuți; Premiul I – „Un freamăt de speranță”, de Jescu Cristian-Alexandru și Onofrei Ilinca-Ioana, de la Colegiul Național “Petru Rareș” Suceava; Spot: Mențiune – “O zi de duminică în București”, de Suciu Maria și Carpen Mihai, de la Colegiul Tehnic Media București; Mențiune – “Umbra depresiei”, de Dumitreanu Arina și Bradea Pintiuta Mariabela, de la Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” Oradea; Premiul III – “Cazi de șapte ori, ridică-te de opt”, de Clim Darius și Ciocan Răzvan, de la Colegiul Național “Petru Rareș” Suceava ; Premiul II – “Drogatul”, de Maftei Răzvan Mihai și Cojocaru Gabriel, de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc ; Premiul I – “Relația dintre adolescenți și viitorul”, de Moțoc Iris-Miriam și Ghilan Jitaru Patricia, Colegiul Tehnic Rădăuți.

La Secțiunea internațională, ierarhia a fost următoarea: Premiul I: Lullaby, Piotr Kazmierczak, Polonia; Premiul al II-lea: Jag Minns Jag Forsoker Minnas, Katja Kristola, Suedia; Premiul al III-lea: 99 to 1, de Angelo Buda, Luxemburg.

La Secțiunea Studenți: Premiul I s-a acordat filmului „Rădăuți Market”, realizat de Tomasciuc Cosmin Mihai și Penciuc Ciprian-Ioan, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava; Premiul al II-lea s-a acordat filmului „Wild Cat”, realizat de Ungurean Cosmin, Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava.

· Juriu internațional

Prof. Viorel Ieremie, coordonatorul festivalului internațional Video ART, a spus că

actuala ediție s-a derulat în contextual aniversării dedicate marelui compozitor Ciprian Porumbescu, încheindu-se cu un palmares bogat, cu impresii diverse ale concurenților, dar, mai ales, cu amintiri ce vor rămâne multă vreme în memoria afectivă a celor implicați. Derulată în condiții nu dintre cele mai prielnice (greva din învățământ, zilele libere ale multora), festivalul a fost organizat de elevii și profesorii inimoși ai Colegiului Național „Petru Rareș” din Suceava, cărora li s-au alăturat partenerii fideli ai evenimentului, Centrul Cultural Bucovina și Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava.

Festivalul internațional Video ART pentru tineret se află sub patronajul Uniunii Internaționale de Cinema, cea mai veche organizație de cineamatori din Europa, înființată în 1937, la Paris, membră a Consiliului Internațional de Cinema, Televiziune și Comunicare audio-vizuală, desfășurându-și activitatea sub auspiciile UNESCO.

Juriul internațional al festivalului din acest an a fost alcătuit din prof. dr. Radu Olăreanu, de la Universitatea de Arte din Tg. Mureș, președinte, iar membri au fost Relu Tabără, director de imagine, TVR Iași, Mihai Lungeanu, regizor, Teatrul Național Radiofonic București, Wolfgang Allin, Austria, membru al Comitetului Executiv al Uniunii Internaționale de Cinema, responsabilul Patronajului festivalurilor europene derulate sub auspiciile Uniunii Internaționale de Cinema.

· 51 de spoturi și scurtmetraje

Cei patru jurați au avut de vizionat 51 de spoturi și scurtmetraje, cărora li s-au adăugat cele 22 de proiecte realizate în cadrul probei de film. Numărul filmelor înscrise în concurs a fost aproape dublu față de ediția anterioară, ceea ce a demonstrat că festivalul începe să se apropie de audiența înregistrată înainte de pandemie. La reușita acestei ediții a contribuit și implicarea elevilor voluntari și totodată membri ai Clubului Video ART, care au știut să distribuie eficient, în mediul online, într-o manieră tipic adolescentină, informațiile despre festival.

„Proba de film din acest an a constituit, ca de obicei, provocarea la care concurenții au trebuit să facă față, juriul dând ca temă personalitatea lui Ciprian Porumbescu și muzica sa nemuritoare. Pentru aceasta a fost organizată o excursie dedicată ce a cuprins un traseu având ca puncte de reper Ilișești, cu obiective turistice și documentare legate de viața și personalitatea marelui muzician, apoi Mănăstirea Humorului, Voroneț, Câmpulung Moldovenesc, cu platoul alpin al Rarăului, având Pietrele Doamnei în centrul atenției. Tragerea la sorți a decis locul de filmare pentru fiecare echipă, iar competitorii au avut de realizat scurtmetraje cu două tipuri de abordări, pe de o parte, documentare cu referire la personalitatea marelui muzician, pe de alta, eseuri cinematografice despre frumusețile Bucovinei, <pigmentate> cu muzica acestuia”, a precizat prof. Viorel Ieremie.

Concurenții au fost invitați să participe, apoi, la Gala decernării premiilor Video ART 2023. Cele douăzeci de echipaje de liceeni, cărora li s-au adăugat două de studenți, au așteptat cu emoții premierea, așteptarea fiindu-le „îndulcită” cu momente artistice performate de tineri talentați.

Ca și la ediția anterioară, concurenții din străinătate au urmărit transmisiunea live pe canalul de YouTube al Clubului Video ART, iar la un moment dat au intrat în direct cu cei prezenți la Suceava. Au ținut să fie alături, online, și vicepreședintele UNICA, Andrzej Przeździecki din Polonia, Aase Högfeldt, președinta Federației de cineamatori din Suedia, Nico Sauber, președintele Federației de cineamatori din Luxemburg. Wolfgang Allin, responsabilul Patronajului UNICA, membru al juriului festivalului, a intrat în direct pentru a anunța câștigătorii Medaliei UNICA. „Evenimentul sucevean a fost finanțat de Consiliul Județean Suceava, instituție care s-a implicat fundamental totdeauna în derularea acestuia, Ministerul Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean, și Centrul Cultural Bucovina, instituție care, an de an, pe lângă o logistică impecabilă, oferă premii generoase câștigătorilor festivalului. O contribuție importantă, an de an, a avut-o Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava, în ale cărei spații generoase s-a derulat o bună parte a etapelor festivalului. Mulțumim publicului prezent în cadrul Galei și elevilor voluntari, fără de care evenimentul nu s-ar fi desfășurat în bune condiții”, a mai transmis prof. Viorel Ieremie, coordonatorul festivalului internațional Video ART.