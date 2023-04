Luni, 24 Aprilie 2023 (14:58:28)

Meșteșugurile și obiceiurile din Bucovina, dar și opera și viața compozitorului Ciprian Porumbescu vor fi promovate în Sicilia, Italia. Acțiunile de promovare vor fi organizate în cadrul unui parteneriat pe care CJ Suceava urmează să-l încheie cu Asociația „Decebal & Traian” din Alcamo, Sicilia (Italia) în vederea derulării proiectului „Fereastră înspre România – Bucovina salută Sicilia”. În acordul de parteneriat se arată că în anul cultural Ciprian Porumbescu implementarea acestui proiect va însemna celebrarea vieții şi operei compozitorului, consolidarea identității etnice, circulația valorilor cultural-artistice şi tradiționale românești şi bucovinene în Sicilia, precum și organizarea la Alcamo, în Sicilia, a unui eveniment de promovare culturală a Bucovinei, pe parcursul a trei zile, prin intermediul meșteșugurilor, gastronomiei şi cinematografiei. Acțiunea de promovare va avea loc în toamna acestui an, iar Consiliul Județean Suceava va fi prezent cu trei meșteri populari, care vor participa la organizarea, la Alcamo, a unei expoziții cu cele mai reprezentative meșteșuguri din Bucovina pe parcursul a trei zile, cinci reprezentanți ai Centrului Cultural Bucovina care vor promova opera compozitorului Ciprian Porumbescu și doi reprezentanți ai administrației județene şi unul al Asociației „Produs în Bucovina”, care vor promova judeţul. În expunerea de motive a proiectului prin care urmează să fie încheiat acest parteneriat, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, precizează că Asociaţia „Decebal & Traian” a fost înființată la 1 septembrie 2016 şi are printre obiective punerea în valoare a patrimoniului cultural românesc, păstrarea identităţii româneşti - limba şi cultura, precum şi facilitarea reintegrării în învăţământul românesc a elevilor români din diaspora, în momentul reîntoarcerii lor în ţară. Activităţile culturale ale asociației au debutat imediat după constituire cu evenimentul „Fereastră înspre România", care a continuat să fie organizat în decurs de cinci ediţii, sub diverse teme.