Marţi, 14 Martie 2023 (11:04:00)

În perioada 17 – 19 martie 2023, Shopping City Suceava organizează a IX-a ediție a târgului de nunți Trend Mariaj, eveniment dedicat viitorilor miri care sunt în căutarea serviciilor necesare pentru organizarea nunții.

Ca în fiecare an, în cadrul târgului Trend Mariaj, Shopping City Suceava își propune să ofere tuturor vizitatorilor o experiență unică, adunând într-un singur loc o multitudine de servicii de care au nevoie viitorii miri pentru organizarea unei nunți de poveste.

Timp de 3 zile, expozanții prezenți la târg sunt gata să-și surprindă vizitatorii cu oferte exclusive, acordate pe toată perioada târgului, cu idei, sfaturi și servicii care îi vor ajuta să treacă mai ușor prin procesul solicitant de planificare a nunții.

O nuntă organizată ca la carte necesită multă implicare din partea viitorilor miri și mult timp dedicat căutării serviciilor preferate.

Tocmai de aceea, târgul de nunți Trend Mariaj, organizat în perioada 17 – 19 martie 2023, la Shopping City Suceava, vine în ajutorul tuturor cuplurilor care urmează să se căsătorească. Așadar, toți cei care se pregătesc de nuntă sunt așteptați la Shopping City Suceava să discute cu specialiștii din domeniul nunților și să aleagă toate serviciile care îi definesc și se potrivesc nevoilor, dorințelor și aspirațiilor acestora.

În cadrul târgului, vor fi prezenți expozanți cu o gamă completă de servicii, menită să satisfacă orice cerințe: rochii de mireasă (Bride2be Boutique și Adora), costume de mire (Ursachi), invitații și mărturii (Indigo Cards, Pixeda), bijuterii (Stil Biju, Ella Bijou), torturi și prăjituri (Mopan, Dulce de Bucovina), servicii foto-video (Mavi Studio, CCA Events & Foto AMA), decorațiuni și aranjamente florale (Queen Concept Flower, Florăria Diva, Florăria Bijoux, Moodecor, For Love, With Love, Paradise Flowers, Wedding Royal Decor, Mariage D’amour), săli de evenimente (Golden Forest, Madrigal Events, Regatto), servicii de înfrumusețare - make-up și coafat (Clara Studio), cabine foto (Cutiuța cu amintiri, Colțu Vesel), platforme video 360 și/sau oglindă fotografică ( CMJ Digital Events, Smile Zone 360 Video & Mirror Booth, 360 Video Memories by Miștai, 360 FUN, Uniq Events, Pixeda, Wedding Royal Decor, Sound 4 Party), fruit bar (Mese de fructe Suceava by Elena Pentiuc), DJ & soliști (Sound4Party), artificii (Star Bloom Fireworks) și vin (Cramele Cotnari).

Toți cei interesați vor avea oportunitatea să aleagă din oferta foarte variată de servicii, să contracteze pe loc serviciile pentru care au optat și să se bucure de ofertele exclusive acordate de expozanți doar pe durata de desfășurare a târgului.

Nunta mult visată prinde contur la Târgul de nunți Trend Mariaj, organizat în perioada 17 – 19 martie 2023, la Shopping City Suceava.

Tombolă organizată în cadrului târgului de nunți Trend Mariaj

Pe toată durata de desfășurare a evenimentului, vizitatorii târgului se pot înscrie la tombola organizată special pentru viitorii miri. Premiile oferite de expozanții prezenți la târg sunt numeroase și vin în completarea serviciilor necesare pentru organizarea marelui eveniment:

Sound 4 Party | Oglindă vintage sau platformă 360 oferită gratuit la nuntă

CCA Events & Foto Ama | Ședință foto & video “Save the date”

Florăria Diva | un buchet de mireasă

Clara Studio | un tratament de păr cu tuns și aranjat

360 Video Memories by Mistai |Voucher 50% reducere la închiriere platformă video 360

Stil Biju | 2 vouchere x 300 de lei la achiziție verighete & 3 reparații gratuite

Queen Concept Flower | Voucher x 300 lei la florărie

For love, with love | 5 vouchere x 20% reducere pentru decor sală nuntă

Pixeda | 250 de etichete adezive pentru mărturii

Ursachi | 10% reducere la achiziționarea unui costum

Florăria Bijoux | Voucher x 500 lei pentru un pachet complet nuntă

Adora | 3 x voal cadou la achiziționarea rochiei de mireasă

Mese de fructe Suceava by Pentiuc Elena| Voucher -20% la o comandă de fruit bar

Mariage D’Amour | Voucher -20% la un pachet complet nuntă

Madrigal Events | o intrare dublă la următorul eveniment.