Marţi, 14 Martie 2023 (13:36:02)

Un individ care circula la volanul unui autoturism marca Opel Astra pe drumul județean 178 s-a speriat după ce a văzut mașina Poliției în spatele său și a intrat într-un mal de pământ. Incidentul a avut loc luni seară, în jurul orei 22.00, în zona localității Humoreni, după ce șoferul a ratat o curbă. De la volan a coborât un tânăr, care a dat nas în nas cu polițiștii care erau în mașina din spate. Șoferul a declarat cu nonșalanță că nu are asupra sa documentele autoturismului și că nu posedă permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule, prezentând doar actul de identitate. Cu acest prilej, oamenii legii au aflat că șoferul se numește Mihai Cherar, că acesta are 25 de ani și că este din Humoreni. Cum tânărul mirosea și a alcool, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, tânărul a fost condus la Spitalul Județean Suceava, unde i s-au recoltat probe de sânge. Iar surprizele au continuat, în sensul că autoturismul avea certificatul de înmatriculare suspendat din 15 iunie 2022 pentru ITP expirat, iar asigurarea obligatorie RCA avea valabilitatea expirată. Șoferul de ocazie este cercetat penal acum pentru comiterea infracțiunilor de ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului” și ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.