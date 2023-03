Gata... dar nu de tot!

În principiu, cele două meciuri de ieri ar fi trebuit să pună capăt sezonului "regulat", la sfârşitul lor să se fi tras linie şi să se fi făcut reîmpărţirea pe considerente de "off" şi "out" (vă reamintesc că astea două în engleză înseamnă exact acelaşi lucru, şi că ăia de la FRF care au dat aceste denumiri unor chestii absolut diferite ca finalitate sunt ori nişte proşti, ori... nişte proşti!), iar lumea fotbalistică românească să înceapă să-şi calculeze şansele la titlu, la cupe europene sau la supravieţuire în Superliga (nici la mişto dacă încercau să-i zică aşa nu ar fi ieşit o glumă atât de bună!). Numai că existenţa pe plaiuri româneşti nu are în general legătură cu scurgerea timpului, iar ceea ce la oameni are o logică, un sens, un calendar, la noi evident că nu. De aceea, în loc să se fi terminat ieri prima parte a tărăşeniei, iată că mai avem şi o coadă: meciul devenit restanțădintre Sepsi şi Craiova lui Mititelu, rezultat al ambiţiei, prostiei şi infatuării unui anume Andrei Chivulete, cică arbitru, pe care sunt uluit că îl mai văd în chiloţi şi cu fluier la gât. Ceea ce acest neisprăvit a făcut atunci este de domeniul psihiatriei şi chiar al Codului Penal, fiindcă în niciun regulament din lume nu se prevede obligaţia arbitrului de a trage cu urechea la ce-i dincolo de gard, iar pagubele produse organizatorilor (Sepsi) şi vizitatorilor (Craiova) prin întreruperea abuzivă a meciului ar trebui decontate la penalul cu fluier, şi mi se pare absolut obligatorie suspendarea sa pe o durată semnificativă, dacă nu cumva excluderea din arbitraj. Individul face parte din categoria aia toxică de fluieraşi care cred că ei sunt capătul şi mântuirea, că ei sunt stăpânii tărăşeniei de pe gazon, că fotbaliştii sunt doar nişte anexe menite să-i pună pe ei în valoare. N-am auzit absolut nicio reacţie în sensul ăsta de la oficialii fotbalului românesc. Să ne înţelegem: în sport n-au ce căuta rasismul, xenofobia şi alte alea, şi trebuie pedepsite exemplar. Dar numai în limitele regulamentelor şi ale bunului-simţ. Nu fiindcă un berbec cu fluier se crede moţul la...!