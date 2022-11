Joi, 3 Noiembrie 2022 (19:35:12)

Guvernul României va aloca peste 100 de milioane de lei pentru modernizarea drumurilor către noua vamă cu Ucraina din Vicovu de Sus. Anunțul a fost făcut joi de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, la inaugurarea lucrărilor de modernizare a drumului județean 178C Bilca – Frătăuții Vechi – Rădăuți. Gheorghe Flutur a arătat că noul punct de trecere a frontierei cu Ucraina de la Vicovu de Sus urmează să fie deschis în câteva zile.

„Guvernul României a pregătit actele normative prin care vor fi alocări de resurse. Vorbim de peste 100 de milioane de lei care vor fi alocate pentru Vicovu de Sus, alocări pentru modernizarea drumului național 2E și pentru tot ce am cerut noi cu câteva săptămâni în urmă. Și mă refer aici la sensuri giratorii, la zone cu semafoare, benzi de refugiu, treceri de pietoni, la un nou strat de asfalt și consolidarea părții carosabile și lărgirea ei unde se poate între Vicov și Rădăuți. Sunt prinși acești bani și Guvernul are în vedere acest lucru”, a spus șeful administrației județene. El a amintit și de faptul că Primăria Vicovu de Sus are un proiect pentru modernizarea unui drum care face legătura spre comuna Bilca și care va fi folosit ca șosea de centură pentru traficul greu.

Gheorghe Flutur a adăugat că o altă sumă de peste 30 de milioane de lei este pregătită pentru zona Vămii Siret, respectiv modernizarea drumului E85, cu racordurile spre zonele terminale.