Joi, 3 Noiembrie 2022 (17:13:33)

Echipa de juniori Under 16 de la Liceul cu Program Sportiv din Suceava a avut un parcurs excelent în actualul sezon competițional, izbutind să se califice în play-off-ul Ligii Elitelor.

„Doresc să-i felicit pe copii pentru parcursul de până acum. Această grupă este formată în urmă cu 10 ani, am muncit mult, iar rezultatele încep să apară. Toți copiii au potențial, fiind de valori apropiate, și am mare încredere în ei. Vreau să subliniez și faptul că față de adversarii noștri, care au o arie de selecție din toată țara, lotul echipei noastre este format exclusiv din copii din județul Suceava, ceea ce spune multe despre acești băieți minunați! Mă bucur că am reușit să ne calificăm în play-off-ul celei mai tari competiții de juniori din țara noastră, mai ales că suntem singurul liceu cu profil sportiv din România care a reușit acest lucru”, a declarat antrenorul Andrei Ițco.

Din lotul celor de la LPS Suceava face parte și Sebastian Burlacu, care este internațional de juniori Under 15 al țării noastre.

„Vorbim despre o generație foarte bună și sunt sigur că majoritatea componenților acestei echipe vor evolua la nivel de profesioniști în următorii ani. Îl felicit pe Andrei Ițco pentru munca depusă și sunt sigur că formația pe care o antrenează poate face o figură frumoasă și în play-off”, a precizat Ciprian Anton, directorul Liceului cu Program Sportiv Suceava.

LPS Suceava se bazează în Liga Elitelor Under 16 pe următorul lot de jucători: Anton Alexandru, Apetrei Păunel, Băbăscu Victor, Bodnariuc Albert, Burlacu Sebastian, Cojocariu Denis, Crăciun Matei, Crițan Gabriel, Daneliuc Daniel, David Christian, David Claudiu, David Dani, Gavrilovici Luca, Găină Augustin, Găină Fabian, Lupu Cristian, Mollnar Fabian, Panciuc Iustin, Petraru Ștefan, Recolciuc Ștefan, Roșca Vlad, Rotaru Alexandru, Sava Mihai, Ștefănoaia Rareș, Scutariu Florin, Scripcariu Matei și Toderean Cosmin.

LPS Suceava va întâlni formația ACS Kids Tâmpa Braşov în primul joc din play-off. Meciul este programat să se dispute, sâmbătă, 5 noiembrie, începând cu ora 10:00, pe terenul sintetic din cartierul George Enescu.