Joi, 27 Octombrie 2022 (14:30:15)

Chiar dacă pare greu de crezut la finele anului 2022, mare parte din clădirile vechi situate chiar în centrul municipiului Rădăuți nu sunt racordate la rețeaua de canalizare a municipiului, mai mult, nici măcar la apa curentă, situație care aduce disconfort locatarilor din zonă. În aceste condiții, au demarat o serie de lucrări pentru conectarea acestor imobile la rețeaua de apă-canal, ceea ce a creat un oarecare disconfort trecătorilor din zona centrală. Mai mult, debutul acestor lucrări a stârnit o serie de controverse în mediul online, unde sunt avansate mai multe ipoteze despre aceste lucrări.

Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a făcut câteva precizări, chiar în zona lucrărilor: „Suntem pe așa-zisul pietonal din centrul municipiului Rădăuți, pentru că mi-am exprimat întotdeauna opinia că acesta nu seamănă cu un pietonal. Cei câțiva metri de pavaj, așa cum a fost pus, nu îl consider un pietonal pentru pretențiile municipiului Rădăuți și ale rădăuțenilor. Fac această precizare pentru că s-au stârnit mai multe controverse, cum că vrem să-l desființăm, să-l refacem, și așa mai departe. Ideea este în felul următor, poate multe lucruri nu se cunosc, dar dacă la nivelul anului 2022 se consideră că este normal ca în centrul municipiului Rădăuți să existe fose, eu unul nu consider normal, la fel a considerat și Consiliul Local, care a votat de ceva timp ca în toată această zonă să înaintăm și să schimbăm conducta de canalizare și să venim și cu conductă de apă pentru ca toți cei din zonă să poată fi racordați la aceste utilități care ar fi trebuit să fie făcute de foarte mult timp. Am ținut să fac aceste precizări pentru a-i informa pe cetățenii localității, nu pentru a da răspuns celor cărora nu le înfloreau hibiscușii sau celor care vedeau deja oxidată tabla montată pe turla fostului hotel. În cel mai onest mod, spun rădăuțenilor că tot ceea ce am făcut în acest an împreună cu deliberativul local, cu Servicii Comunale, și tot ce am făcut pe lista de investiții nu a mai avut precedent”.

Primarul Loghin a mai subliniat: ”Doresc să vă mai spun că Primăria Rădăuți a ajuns la o executare bugetară extraordinară, tot ceea ce ne-am propus, am rezolvat. Este un lucru mare, și vă asigur că nu îmi voi pleca urechea la cuvintele răutăcioșilor și ale celor care au întotdeauna ceva de spus împotriva voinței Consiliului Local. Vreau să mai precizez că vom veni în dezbatere publică pentru un studiu de trafic și o sistematizare a zonei centrale. Încă din anul 2015, când am venit la primărie, am inițiat un proiect cu terasele sezoniere, și sincer vă spun că m-am gândit că această locație va fi ca la Sibiu sau în alte orașe cu pretenții. Însă timpul a trecut și a dovedit că nu se pretează la așa ceva, și vom lua în calcul, prin dezbatere publică, sistematizarea întregii zone centrale, cu posibilitatea revenirii la cum arăta Rădăuțiul odată, adică asfalt cu parcări stânga-dreapta, cu intrare din strada Ștefan cel Mare”.

La rândul său, reprezentantul firmei care execută lucrările, SC Servicii Comunale SA, managerul Adi Jecalo, a arătat: „Primăria a încheiat un contract cu SC Servicii Comunale SA, un contract în valoare de 450 de mii de lei. Există autorizație, ordin de începere a lucrărilor, toate documentele sunt în regulă. Servicii Comunale realizează această investiție, și să știți că era necesară având în vedere că eram solicitați săptămânal să venim să vidanjăm. Existau permanent probleme pentru că nu puteam interveni oricând, totuși e zona centrală, unde este permanent foarte aglomerat și apăreau tot felul de situații complicate”.