Ediția a V-a

Sâmbătă, 1 Octombrie 2022 (09:43:14)

În acest an, la cea de-a V-a ediție a Campaniei „Susținem performanța”, în cadrul evenimentului „Construiește-ți viitorul pas cu pas!”, 102 copii și tineri din sistemul de protecție de stat și privat au fost premiați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, cu sprijinul sponsorilor, pe următoarele secțiuni: „Învățătură”, „Arte”, „Sport” și „Cazuri deosebite”.

Deoarece scopul DGASPC Suceava nu este doar de a recunoaște și a încuraja performanțele acestor copii și tineri minunați ci, mai ales, acela de a crea o relație de mentorat între copii și sponsori, anul acesta s-a solicitat managerilor de caz să mențină legătura cu sponsorii care au premiat copiii de-a lungul anilor și să încurajeze legăturile de mentorat cu aceștia.

Perioada 22-30 septembrie 2022 a fost dedicată întâlnirilor cu sponsorii, acolo unde a fost posibilă și premierea perfomerilor noștri.

Fundația HHC România ne-a făcut deosebita bucurie ca pe lângă premierea a 10 copii și tineri din cadrul Campaniei Susținem Performanța 2022, să ofere din cele 10 Burse de excelență DAR, la nivel de țară, pentru patru dintre performerii noștri, în valoare de 2.000 de euro, fiecare.

Fundația SERA România, un partener vechi și deosebit de implicat la nivelul întregii țări, ne-a oferit surpriza de a premia 33 de copii și tineri performeri, cu suma totală de 9.900 de lei.

Asociația Institutul Bucovina a organizat o întâlnire la sediul asociației pentru premierea a 8 tineri cu rezultate deosebite îndeosebi la Arte și la Sport, dar și la Învățătură. A fost o întâlnire emoționantă, patronată de maestrul Mihai Pânzaru PIM, chiar dacă unii dintre tineri au putut intra doar online, aflându-se la distanță (una dintre performerele noastre, Teodora, fiind elevă la Liceul de Marină din Constanța). Ca urmare a acestei întâlniri, vor urma expoziții la sediul asociației cu lucrări ale acestor tineri talentați.

Asociația „Licuricii fericiți” din Câmpulung Moldovenesc a premiat la sediul Direcției, în data de 27 septembrie, 7 copii și tineri cu rezultate excelente la cele 4 secțiuni. Tot în cadrul acestei campanii, „Licuricii” au premiat încă doi copii extraordinari de la Centrul de tip familial „Preot Mihai Negrea” din Vatra Dornei, iar unul dintre ei va beneficia de o bursă lunară până la absolvirea liceului.

Vineri, 30 septembrie, Bucovina Art Consult a premiat, de asemenea, la sediul Direcției, 8 copii și tineri performeri.

În fiecare zi a săptămânii dedicată premierii au avut loc întâlniri ale copiilor și tinerilor noștri cu sponsorii sau au primit o sumă de bani în cont, mai ales studenții, astfel încât toți cei 102 performeri au fost premiați.

Putem afirma, cu certitudine, faptul că a fost o campanie activă și fructuoasă, deoarece s-au creat legături trainice între performerii noștri și sponsori și acest lucru se concretizează nu doar prin premii substanțiale, ci mai ales prin burse de excelență și burse de merit lunare pentru elevii noștri.

Ajutor din partea sponsorilor

Sponsorii acestei ediții: SERA România, HHC România, Bucovina Art Consult, Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Asociația Licuricii Fericiti, Asociatia Teona Ariana, Lust Expert și doamna Chihai Luminița, Asociația Multicare Suceava, Asociația Culturală „Sfântul Dosoftei, Asociația Eliberare, SC CARPATIS SRL, ROYAL HAIR Suceava, doamna Heiderosse Schlssas Abele, din Germania, Pr. Dan Șalvar, Pr. Viorel Vârlan, Fam. Frant Mihaela și Robert, Fam. Hojbotă Margareta, doamna Carmen Ovăs, Aicha Daneliuc și un magistrat care dorește să rămână anonim.

Menționăm, de asemenea, faptul că Fundația Te Aud România, care ne-a fost alături de la începutul acestei campanii, va oferi cărți și diplome pentru toți copiii și tinerii premiați în această ediție.

Tuturor, mulțumiri și recunoștința noastră!

Toate lucrurile bune și durabile se clădesc în timp, cu răbdare și multă muncă.

În cei cinci ani de campanie, 484 de copii și tineri au fost premiați pentru performanțe deosebite pe diverse secțiuni (Învățătură - medii peste 9.50, Cazuri deosebite, Arte și Sport), indiferent de provocările care au apărut, de la an la an, avem tot mai mulți copii și tineri care realizează performanțe în diverse domenii, construindu-și, astfel, viitorul și tot mai multe organizații, firme și persoane fizice și juridice ni se alătură în cadrul acestei campanii.

Copiilor și tinerilor noștri performeri dar și tuturor copiilor și tinerilor din sistemul de protecție și din comunitate le dorim un an școlar cu recorduri și depășirea oricăror provocări.

Scurt istoric

Din 2018, pentru DGASPC Suceava, luna septembrie reprezintă luna performanței prin organizarea Campaniei „Susținem performanța”, în acest an aflată la a V-a ediție.

Acest proiect a pornit din dorința de a scoate în evidență performanțele copiilor și tinerilor din sistemul de protecție, care în ciuda tuturor obstacolelor și traumelor pe care le-au suportat din copilărie au reușit să obțină rezultate deosebite, datorită motivației intrinsece, dar și cu sprijinul nemijlocit al personalului în grija căruia se află, precum și al cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar care i-au sprijinit și îi sprijină în evoluția și parcursul lor școlar. Ei le recunosc și le încurajează performanțele.

Prima ediție a acestei campanii a avut loc în anul 2018, într-un cadru festiv, în Sala „Ștefan cel Mare” din cadrul Palatului Administrativ al județului Suceava, evenimentul fiind intitulat ”Visând la un viitor mai bun!” și având drept obiectiv recunoașterea și premierea rezultatelor deosebite ale copiilor și tinerilor din cadrul sistemului de protecție. Atunci au fost premiați 57 de copii și tineri din sistemul de protecție de stat și privat.

În anul 2019, tot în Sala „Ștefan cel Mare” a Consiliului Județean Suceava, a avut loc a doua ediție a Campaniei ”Susținem Performanța” sub titlul: „Viitorul tău este în mâinile tale”.

Ca și în cadrul primei ediții a Campaniei ”Susținem performanța”, și de această dată au fost premiați cei mai buni elevi/studenți la învățătură precum și cei mai talentați copii/tineri în domeniul artelor și sportului.

97 de copii și tineri, un număr aproape dublu față de anul 2018, din cadrul sistemului de protecție (din cadrul centrelor rezidențiale ale Direcției dar și din cadrul Așezământului ”Sfantul Ierarh Leontie” Rădăuți și din cadrul Fundației FARA, din asistență maternală, dar și din plasament simplu la familii (cu sau fără grad de rudenie) au fost premiați în cadrul acestui eveniment, iar premiile au fost oferite de către ONG-uri și firme partenere, precum și de reprezentanți ai societății civile și persoane fizice din țară și străinătate.

În anul 2020, chiar dacă a fost an pandemic, am reușit să organizăm campania online, cu toate că nu a fost o premiere în cadrul unei festivități.

Au fost selectați 141 de copii și tineri din totalul de aproximativ 1.500 de copii și tineri care beneficiau de o măsură de protecție specială, din cadrul centrelor rezidențiale ale Direcției, dar și din cadrul organizațiilor acreditate (Așezământul ”Sfântul Ierarh Leontie” Rădăuți, Casa de tip familial „Preot Mihai Negrea” Vatra Dornei, Fundația FARA), din asistență maternală, dar și din plasament simplu la familii cu sau fără grad de rudenie) care au fost premiați pe secțiuni ( Învățământ, Arte și Sport) în cadrul acestei campanii.

În anul 2021, campania s-a desfășurat tot online, iar grupul țintă a fost format din copiii care au absolvit clasa a V-a, până la bacalaureat, și tinerii care urmează studii postliceale la zi sau sunt studenți/masteranzi la o instituție universitară, în regim de zi.

În acest sens, am selectat 87 de copii și tineri din cadrul sistemului de protecție, care au fost premiați pe secțiuni (Învățământ, Arte și Sport și Cazuri deosebite) cu sprijinul câtorva sponsori inimoși, firme, dar și persoane fizice care au preferat să rămână anonime.

Așa cum știm cu toții, în spatele oricărui talent nativ, stau ore de muncă și efort în fiecare zi, stau oameni care descoperă scânteia, o aprind și o întrețin, fie că e vorba de dascăli sau educatori din cadrul serviciilor multifuncționale, fie asistenți maternali sau familii care reprezintă ”Acasă” pentru fiecare dintre acești copii talentați și frumoși.

Unii dintre sponsori au urmărit parcursul educativ al copiilor și tinerilor premiați, alții au ținut direct legătura cu aceștia, înfiripând o relație de mentorat, tuturor le suntem recunoscători și le mulțumim pentru faptul că le sunt alături. Scopul nostru a fost și este acela de a crea o relație de mentorat care îi va ajuta pe copiii și tinerii noștri să fie mai puternici și mai deciși în proiectarea unui viitor mai bun, așa cum merită orice copil.

Directorul executiv al DGASPC Suceava, Georgeta Nadia Crețuleac, împreună cu echipa Campaniei „Susținem performanța”, ediția a V-a

Mesaje de la sponsori:

„Fundaţia SERA România, înfiinţată în martie 1996, a acumulat de-a lungul anilor o bogată experienţă în domeniul protecţiei copilului şi al promovării drepturilor copiilor la nivelul întregii țări. Așadar, imediat ce am aflat, ne-am alăturat cu tot sufletul în această campanie, pentru a-i premia pe cei mai buni dintre cei mai buni tineri din sistemul de protecție al DGASPC Suceava. Viitorul este în mâinile voastre, dragi copii, iar dacă noi vă putem ajuta să îl construiți, suntem extrem de onorați!”, Bogdan Simion, director executiv, Fundația SERA România

„Bursele DAR și premiile noastre sunt un Dar pentru copiii cu Har, ne place nouă sa spunem - copii și tineri care au puterea să se ridice, să își construiască singuri reziliența, să știe ce vor și ce pot și să vrea mai mult - în ciuda atât de multor lipsuri materiale și traume emoționale. Intervențiile noastre în prevenirea separării copilului de familie, în sprijinirea copiilor din sistemul de protecție și în prevenirea abandonului școlar sunt numeroase, de aproape 25 de ani de când Hope and Homes for Children are impact în România, și deseori ne-am dorit sa putem face și mai mult pentru acei copii atât de puternici, de motivați și de talentați - cărora sărăcia chiar nu trebuie sa le frângă aripile. Ei trebuie sa reușească, iar noi, ceilalți, trebuie sa fim lângă ei, să îi ajutăm”, Robert Ion, Director de Fundraising și Comunicare, Hope and Homes for Children Romania

„E nevoie de un sat întreg pentru a crește un copil, spune un proverb universal, vorbind despre implicarea comunității întregi pentru a crește un copil, a-i oferi siguranța, dragostea și resursele pentru a creste și a înflori.

Suntem bucuroși să aflăm vești din partea dumneavoastră despre copiii pe care-i susțineți și îi ghidați. Bunele intenții ale comunității au nevoie de mesageri care să materializeze resursele financiare și logistice în situații specifice, pentru ca bunele intenții nematerializate rămân doar atât, intenții.

Copiii de care ne-ați scris, Mihai și Mihaela, sunt lecția noastră despre putere și speranță. Ne înclinăm în fața lor, îi aplaudăm și îi îmbrățișăm. Vă rugăm să le transmiteți gândurile noastre de bine, îmbrățișările noastre, care n-o să fie niciodată suficiente. Puterea este în ei, vă mulțumim că îi sprijiniți în devenirea lor. Cu prețuire!”, Hair Royal, Suceava

„Încurajăm tinerii să aibă încredere deplină în talentul lor, să persevereze în cultivarea potențialului lor și să nu uite că doar prin educație și muncă își pot îndeplini toate dorințele.”, Vasile Gafiuc, președintele Asociației Institutul Bucovina

„Una dintre cele mai mari bucurii este să ne înconjurăm de zâmbetele copiilor care înoată contra curentului, care luptă, cu hotărârea de a reuși, pentru un viitor bun, pentru o lume mai bună la care, prin ceea ce sunt și ceea ce fac, să se simtă părtași.

Suntem onorați să susținem, în fiecare an, performanțele copiilor care provin din sistemul de protecție socială, în primul rând pentru că ei reprezintă adevărate modele pentru noi toți, inspirație și dorința de a reuși, indiferent de obstacole, temeri și neajunsuri.

Îi admir nespus pe elevii și tinerii pe care i-am cunoscut, de-a lungul timpului, în cadrul acestui proiect. Dincolo de bucuria fiecărei reîntâlniri, rămân legăturile dintre noi (păstrăm legătura cu toți și îi sprijinim ori de câte ori au nevoie), rămân gândurile frumoase și visurile de împlinit. Undeva, în suflet, fiecare dintre copii și toți laolaltă rămân într-o îmbrățișare nesfârșită, iar în gândurile noastre, modele de bunătate, omenie, hotărârea de a reuși, de a crește frumos și cu folos. Le doresc să fie sănătoși și să se bucure de minunile fiecărei zile, de oamenii buni pe care îi au alături, să nu renunțe nicio clipă la visurile lor și, de câte ori pot, să dăruiască la rându-le, bunătate, omenie, frumosul pe care îl poartă în gând si-n suflet.

Așa cum le-am promis de fiecare dată, le rămânem aproape mereu, cu admirație, afecțiune și bucuria că putem să îi însoțim pe drumul devenirii lor.

Vă suntem recunoscători pentru că ne-ați oferit această șansă!”, Nicoleta Bogoș, președinta Asociației „Licuricii fericiți”

„Sunt prea tehnic ca să pot scrie ceva care să vă placă! Dar cu sufletul și cu inima voi fi mereu alături de acești copii și tineri care renasc în fiecare clipă din propria durere și au puterea nu doar să meargă mai departe, ci să depășească orice barieră. Ei ne sunt nouă modele de urmat și le voi urmări parcursul și evoluția atât timp cât va fi nevoie”, Gheorghe Boșca-Bucovina Art Consult.