Duminică, 2 Octombrie 2022 (14:16:09)

Centrul de Educație Incluzivă „Sf. Andrei”, Gura Humorului, în ultima săptămână din septembrie, a avut privilegiu să fie gazda unui grup de 20 elevi poloni coordonați de 4 cadre didactice: prof. Irena Tomaka, prof. Dorota Chmura, prof. Marlena Duliban, prof. Małgorzata Welc, de la Szkoła Podstawowa nr. 28 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Łukasza Cieplińskiego, Rzeszów - Polonia. Această vizită a avut loc în urma unui parteneriat semnat de ambele școlii în cadrul proiectului european de mobilitate “Transnational Mobility of Pupils”. Numele proiectului este “We are supporters not haters. Pursuit for happiness, health and tolerance” și a avut ca obiectiv principal integrarea europeană a elevilor, schimb de experiență, cunoașterea de noi tradiții, obiceiuri.

Timp de cinci zile, elevii poloni alături de cei români, au participat la diverse activități educative:

- Ore de gătit preparate tradiționale românești, dar și specifice polonilor

- Ateliere meșteșugărești din Bucovina

- Excursii organizate în județ

- Dansuri tradiționale

- Activități pe teme antibullying

- Activități sportive în aer liber

- Activități pentru încurajarea unui stil de viață sănătos.

Toate activitățile organizate de către cadrele didactice de la CSEI „Sf. Andrei” Gura Humorului au fost apreciate de către echipa polonă și au primit un feedback pozitiv, prin urmare, la sfârșitul săptămânii, dna director Dorota Chmura a lansat invitația de a găzdui și ei reprezentanți ai scolii românești și a continua parteneriatul pentru o perioadă nedeterminată de timp.

Succesul parteneriatului a constat într-o muncă de echipă extraordinară, într-o organizare desăvârșită, resurse materiale de calitate, spații de desfășurare a activităților moderne, drept pentru care dorim să mulțumim conducerii școlii: prof. Marian Călinescu, prof. Cezar Strugariu, echipei de proiect formate din 28 de cadre didactice: Alexandru Pădureț, Andreea Bejinariu, Andreea Stoleru, Brândusa Novac, Casandra Buburuzan, Claudia Vacaru, Daniela Mihăilă, Cătălina Poclitaru, Carmen Horga, Dorinta Mireuță, Maria Simeria, Livia Tebrean, Elena Buliga, Elena Flutur, Ionuţ Zbârcea, Lăcrămioara Luca, Liliana Tilica, Lucia Hutanu, Lucia Pădureț, Monica Jucan, Neonila Dascălu, Mihaela Zus și nu în ultimul rând dnului George Păscuțoi – Pensiunea Nadianca, Gura Humorului, care s-a îngrijit ca invitații noștri să aibă o ședere cât mai plăcută in România.

Coordonatori proiect:

prof. Iordache Ancuța Gabriela

prof. Sirbu Gabriela

prof. Țebrean Lucica