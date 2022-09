Joi, 8 Septembrie 2022 (16:47:00)

Marian Daragiu, subsecretar de stat în Ministerul Educației, a menționat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, că la Școala Gimnazială Capu Codrului nu se justifică acuzele de segregare socială a elevilor romi din cătunul Țâmpoceni.

Subiectul a pornit de la o sesizare a unui ONG din București, CADO - Centrul de Advocacy și Drepturile Omului, care semnala un caz de segregare școlară, pe criteriul etnic, a 44 de elevi de etnie romă din cătunul Țâmpoceni, comuna Păltinoasa.

Potrivit CADO, aceștia ar învăța într-o sală de sport la Şcoala Capu Codrului, care nu este încălzită corespunzător iarna și fără acces direct la grupurile sanitare. Reamintim că școala din Țâmpoceni a fost demolată, iar elevii au fost relocați temporar la școala Capu Codrului, până când va fi gata noua școală din cătun.

Oficialul din Ministerul Educației a mers la Păltinoasa în cursul zilei de joi, după vizita din teren acesta menționând că școala și condițiile în care învață copiii din Țâmpoceni se încadrează într-o formă de normalitate.

„Țâmpoceni e un cătun, într-adevăr, izolat din punct de vedere geografic, dar care beneficiază de drum de acces, de facilități, am observat că nu e o comunitate ocolită. Cât privește sala de sport, aceasta are toate condițiile firești desfășurării cursurilor. Din discuțiile purtate și din ceea ce am observat, e un mediu incluziv, care oferă toate condițiile elevilor din Țâmpoceni. De asemenea, sala de sport este racordată la sursă de căldură, iar cei de acolo mi-au dat asigurări că nu vor fi probleme în această iarnă. De altfel, am văzut tone de lemne în curtea școlii”, a declarat Marian Daragiu.

Acesta a mai menționat că în școală sunt și clase mixte, și cu elevi din Țâmpoceni și din restul comunei Păltinoasa, însă cea mai mare parte a părinților din cătun își doresc o școală nouă, aproape de casă, în Țâmpoceni.

„Am stat de vorbă cu elevii, cu părinții, nu am simțit discriminare, nu au disensiuni cu restul colegilor. Sunt cetățean român de etnie romă și aș fi simțit dacă ar fi avut un discurs impus. Am discutat cu elevi romi din clasa a VIII-a, care au aspirații, planuri, m-a bucurat asta. Am fost mândru de ce am văzut acolo”, a mai completat Daragiu.

Acesta a mai sugerat conducerii școlii să organizeze activități extrașcolare care să-i cuprindă pe toți copiii, pentru a încuraja colaborarea, prietenia.

Daragiu a mai subliniat că la nivelul Ministerului Educației, segregarea școală are toleranță zero, având repercusiuni grave asupra parcursului elevilor.