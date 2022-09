Joi, 8 Septembrie 2022 (09:28:58)

Asociația „Fight for Freedom”, prin Centrul rezidențial „Casa Libertății” din Verești, va găzdui încă 51 de copii ucraineni provenind din familii vulnerabile, copii cu vârste între 6 – 14 ani. Aceștia se vor alătura celor 75 de copii, mulți dintre ei orfani, care sunt deja în acest centru de aproximativ două luni. Acești minori vor rămâne la centrul din Verești până la sfârșitul războiului din Ucraina. Asociația „Fight for Freedom” le oferă copiilor un spațiu de locuit, mese zilnice, suport psihologic și ajutor pentru a-și continua educația”.

Am aflat de la Ciprian-Ionatan Cotleț (Departament Media în cadrul asociației) că „Fight for Freedom mai găzduiește, de două luni, la Centrul rezidențial „Casa Libertății”, sediul asociației din localitatea Verești, un întreg orfelinat din Ucraina. „La acest centru, 75 de copii orfani, cu vârste cuprinse între 0 și 5 ani, 55 de doctori, asistenți și îngrijitori, au fost aduși din zona Odesa, Ucraina, de teama extinderii stării de război în regiune”, a explicat Ciprian-Ionatan Cotleț.

Directorul Asociației „Fight for Freedom”, Gheorghe Ignat, a declarat:„Am primit o solicitare din partea Guvernului de la Kiev, pentru a sprijinii prin centrele rezidențiale și facilitățile organizației noastre un anumit număr de copii ucraineni, copii provenind din medii defavorizate. Am înțeles că războiul din țara vecină afectează întreaga populație a acestei țări, dar îndeosebi copiii orfani sau cei ai căror părinți sunt chemați să lupte pe front, aceștia fiind cei mai vulnerabili. De aceea, ne-am propus, iar Dumnezeu ne-a ajutat, să facem pași importanți în această direcție.Mulțumim autorităților Române care au acționat prompt în a ne sprijinii în toate demersurile legale”. „Fight for Freedom” a fost implicată în criza umanitară din Ucraina din prima zi a începerii războiului, prin prezența permanentă la Vama Siret, trimiterea de ajutoare și cazarea refugiaților ucraineni. Ajutorul asociației a constat în: 2.500 de tone de ajutor umanitar trimis în Ucraina;5.000 de pachete cu alimente distribuite săptămânal refugiaților din Sud-Vestul Ucrainei; 4.000 de refugiați găzduiți în Suceava; 4 spitale aprovizionate cu medicamente. Pe lângă ajutorul în Ucraina, asociația a rămas dedicată misiunii inițiale de a ajuta oamenii străzii, familiile defavorizate și foștii deținuți eliberați din penitenciarele României. „Fight for Freedom” este o asociație creștin-umanitară cu sediul în Verești. Asociația a fost înființată în anul 2019 și este condusă de Gheorghe Ignat, director general. Pentru mai multe informații puteți accesa pagina de web www.fightforfreedom.ro.