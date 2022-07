Joi, 28 Iulie 2022 (11:19:39)

În Iulius Mall Suceava se conturează treptat un „hub” al antreprenorilor locali, care beneficiază de avantajele programului Go Local, desfășurat de compania Iulius. De curând, Playsmartshop – o locație dedicată iubitorilor de video game-uri pe telefon sau tabletă – a inaugurat prima sa locație fizică, devenind astfel cel de-al patrulea beneficiar al programului. Înscrierile în cadrul Go Local, program care sprijină antreprenorii locali cu un pachet de beneficii personalizat, continuă pe https://www.iuliuscompany.ro/golocal.

Butonul de „play” pentru business-ul recent inaugurat la etajul Iulius Mall Suceava a fost apăsat în anul 2019 de Andrei Dory Popovici, când, datorită pasiunii sale pentru jocuri pe telefon și tabletă, a creat magazinul online Playsmartshop. După trei ani de prezență în mediul virtual, antreprenorul și-a dorit să deschidă și o locație fizică, astfel că, prin programul Go Local, business-ul a fost „upgradat la următorul level”.

În noua locație, au spus reprezentanții Iulius Mall Suceava, este disponibilă o gamă variată de accesorii pentru telefoanele mobile și tablete, precum: controllere, mănuși speciale de gaming, coolere, tastaturi și multe altele.

„Din 2021 ne doream să deschidem primul magazin offline pentru clienți și întâmplător am văzut un mesaj cu programul Go Local, la intrarea în Iulius Mall Suceava. Ulterior, ne-am interesat și în mediul online să vedem în ce constă acest program și am depus o cerere pe site”, a spus Andrei Dory Popovici. „Dacă și tu ești antreprenor local și vrei să te înscrii în Go Local, o poți face accesând site-ul https://www.iuliuscompany.ro/golocal! Programul de susținere a antreprenorilor locali este implementat în cele două ansambluri mixte ale companiei IULIUS, Palas Iaşi şi Iulius Town Timişoara, dar şi în reţeaua Iulius Mall din Suceava, Iaşi şi Cluj-Napoca. „Pentru noi este o nouă provocare să avem un magazin fizic, mai ales că nimeni până acum nu ne-a oferit niciun ajutor pentru a susține business-ul în primele luni. Datorită programului Go Local am reușit să deschidem primul magazin fizic din Suceava, în Iulius Mall”, a completat antreprenorul Andrei Dory Popovici.

Playsmartshop este a patra afacere locală inaugurată în Iulius Mall Suceava, prin programul Go Local. Aceasta s-a alăturat florăriei Bowté, locației Smart Baloon, unde se găsesc baloane și decoruri pentru petreceri, și cofetăriei Plaisir du Chocolat. Totodată, Playsmartshop este a doua afacere locală care vine exclusiv din mediul online și deschide o locație fizică în Iulius Mall Suceava, prima fiind Smart Baloon, inaugurată în luna martie 2022.

Go Local se înscrie în strategia de sustenabilitate a companiei, „IULIUS în comunitate”, care are în centru mediul, investițiile în oameni şi comunitate, cu accent pe cele mai bune practici în guvernanța corporativă.

„Dacă ești antreprenor local sau vrei să devii unul, înscrie-te în programul Go Local și beneficiezi de măsuri de susținere personalizate, cum ar fi scutirea temporară de la plata chiriei şi reduceri între 25 – 50%, flexibilitate la durata contractului, campanii de promovare şi consultanță integrate, pachete de beneficii care pot ajunge până la o valoare totală de maximum 10.000 de euro”, mai anunță reprezentanții Iulius Mall Suceava.