Luni, 27 Iunie 2022 (18:33:46)

Colegiul „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți este fruntaș pe județ la examenul de Bacalaureat, înainte de contestații: doi candidați cu media 10 și promovabilitate 100%. Conform datelor furnizate de directorul Adrian Puiu, media celor 222 de elevi promovați este 8,89. În total, candidații proveniți de la acest liceu au luat 86 de note de 10: limba și literatura română – 3, matematica – 25, istorie – 24, logică – 14, anatomie – 7, fizică – 7, informatică – 4, geografie – 2 note de 10.

Situația statistică pe tranșe de medii înaintea contestațiilor (de regulă, după contestații rezultatele sunt mai bune, a precizat directorul de la „Eudoxiu Hurmuzachi”) este următoarea: media 10 - 2 candidați (0,90%); medii între 9,50-9,99 - 45 (20,27%); 9,00-9,49 - 73 (32,88%) (peste jumătate dintre absolvenți au promovat examenul cu media peste 9,00); Între 8,50-8,99 - 45 (20,27%); 8,00-8,49 - 29 (13,06%) (aproape 90% dintre absolvenți au promovat examenul cu media peste 8,00); Cu medii între 7,50-7,99 - 12 (5,41%); 7,00-7,49 - 11 (4,95%); 6,50-6,99 - 4 (1,80%); 6,00-6,49 – un candidat (0,45%).

La logică, argumentare și comunicare au fost 14 note de 10; 5 note de 9,90; 43 note între 9,00 și 9,89; 11 note între 8,99 și 8,00; două note între 7,99 și 7,00; două note între 6,99 și 5,00. La fizică, situația înainte de contestații este următoarea: din 32 de elevi care au dat bacul la fizică, 7 au luat nota 10 și 16 note sunt peste 9. Din 54 elevi de la ştiințe ale naturii care au dat bac la anatomie: 8 medii de 10 - 9,52 media celor 54 de note, 72% note peste 9,50. La biologie: 8 note 10, 31 note 9,95-9,50, 7 note 9,50-9, 8 note 9-7,70.

Tot directorul Adrian Puiu ne-a dat drept exemplu clasa a 12-a E, o clasă de excepție, elevi care au obținut niște rezultate ce sunt „certitudinea unor reușite similare în tot ceea ce veți face în continuare”. „Vă mulțumesc pentru că 4 ani am lucrat împreună (am făcut aproximativ 500 de ore de istorie în cei 4 ani). Media celor 32 de note la istorie: 9,59.

10 - 13 (40,62%): Carmen Bilan, Lăcrămioara Bodnărescu, Lavinia Cîrdei, Alessia Crăciun, Magda Hrițcan, Angelica Ionesi, Melisa Juravle, Sabina Macovei, Andreea Mariuțac, Denisa Siminiuc, Leonard Șorodoc, Cosmin Țugui, Alexandra Vlăișan”, a spus directorul Puiu.

El a mai adăugat: „Felicitări speciale celor doi laureați cu media 10, Lavinia Cîrdei și Cosmin Țugui, ambii din clasa a XII-a E - științe sociale - intensiv limba engleză. Rezultate de excepție la examenul de Bacalaureat în anul aniversar 150! Felicitări, promoția 2022, felicitări, stimați colegi care ați contribuit la obținerea acestor rezultate! Mult succes mai departe, dragi absolvenți, vă dorim un parcurs socio-profesional așa cum deja vi-l prefigurați, cu multe reușite”.

· Alte rezultate. Alți elevi ce merită felicitați

Tot cu promovabilitate 100% este și Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, care are un elev de 10 la Bacalaureat: Alina Vișan. La Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, Miruna Ștefana Buliga este candidata de 10. La acest colegiu, un elev este trecut neprezentat (la prima probă a luat nota sub trecere (4,1), iar la celelalte două nu s-a mai prezentat). Toți ceilalți elevi care au susținut bacalaureatul au promovat. La Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava sunt trei elevi nepromovați. Aici este și o situație inedită. Un elev a obținut nota 10 la matematică, nota 10 la logică și a luat 4,6 la limba și literatura română, pentru că la această probă i s-a făcut rău și nu a putut să se concentreze decât o jumătate de oră, ceea ce a fost insuficient pentru a lua notă de trecere. Acest candidat va susține din nou proba la care a luat notă sub trecere în toamnă.

La Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Suceava, 68 de elevi din cei 119 au obținut medii peste 9,00 Bacalaureat. Un candidat a fost respins. Cea mai mare medie, 9,96, este a elevei Mihaela Gabriela Maftei, iar media generală pe liceu este 8,92, înainte de contestații. De apreciat este și faptul că 68 de elevi din cei 119 au obținut medii peste 9,00. „Tot din seria reușitelor face parte și media generală a elevei Ana Maria Gafton, care a absolvit în sesiunea specială de bacalaureat și în prezent este cadetă la Academia Forțelor Navale ANNAPOLIS din Statele Unite ale Americii. Felicitări tuturor absolvenților, cadrelor militare și didactice pentru implicare și sprijin! Mult succes la examenele de admitere în academiile militare”, este mesajul conducerii Colegiului Militar.

La Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, patru candidați au fost respinși. La acest colegiu, eleva Simina Buculei a obținut media 10 la bacalaureat.