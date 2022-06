Hai, spuneți repede: cum îl cheamă pe antrenorul celui mai bun înotător din lume? Păi de ce nu știți? Întru liniștirea dv: nu știu nici eu! Cum e posibil ca omul care l-a scos la luminăpe cel mai rapid om de pe planetă în mediul acvatic să fie complet necunoscut? De ce nu are încă statuie, e altă problemă. Dar măcar de ce nu spune alde Ciucă("Ciucă-al nooostruuuu!"), atunci când anunțăpremierea enormei performanțe, cu ce îl "omenește" și pe artizanul evenimentului!? Admit și că omul acela, alături de restul echipei tehnice, este de o modestie extraordinară și că educația și bunele maniere nu îi / le permit să iasă cu pieptul înainte, cu atât mai mult cu cât însuși eroul nu are nimic din apucăturile standard ale celor care devin dintr-o dată centrul atenției mondiale. Dar poate că dincolo de astea ei trebuie mediatizați, făcuți cunoscuți întregii nații, trebuie să devinămodele de reușită în viață, fiindcă de asemenea eroi este nevoie ca de aer într-o vreme în care falsele valori sunt promovate în delir. Alaltăieri, printre dezbaterile despre înot, și-a făcut loc și știrea că un antrenor de fotbal, altfel apreciat (Marius Croitoru, desigur) a semnat un contract cu Craiova (varianta Mititelu), la puțin timp după despărțirea (prostească, zic eu) de Valeriu Iftime. Întrebat cum crede că se va acomoda la Craiova, Croitoru a zis că nu vor fi probleme, întrucât un lot așa de bun avea nevoie și de un antrenor tot bun! Ai crede că a dus și el Botoșaniul măcar într-o finală europeană, dacă nu în cea a Cupei Intercontinentale. Adică nu chiar că antrenorul lui David Popovici, dar pe aproape! Vă las să trageți singuri concluzii. Eu mă duc în altă direcție: bai Croitorule, pariezi că, așa bun cum ești, nu te-apucăiarna-n Craiova? Și că neam de neamul tău n-o să mai prindă așa un patron de bun-simț cum a fost cel de la Botoșani, Valeriu Iftime? Poate bipedul de la Craiova nu te-o goni. Dar bag mâna-n foc că ai să te gonești singur când o să-nceapă ăla să-ți facă tot ce nu ți-ar fi făcut Valeriu nici cu pistol la tâmplă, fraiere!