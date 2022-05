Miercuri, 18 Mai 2022 (14:08:39)

Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a atras atenția că unii miniștri ai PNL înregistrează restanțe la îndeplinirea țintelor stabilite pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. Ioan Stan a spus că banii din PNRR sunt vitali pentru economia românească, motiv pentru care este prioritară îndeplinirea la termen a țintelor stabilite de Comisia Europeană pentru țară, în vederea accesării sumei de 2,9 miliarde de euro, corespunzătoare cererii de plată pe care România o va adresa Uniunii Europene în perioada următoare. Stan a precizat că în acest context, echipa miniștrilor PSD a reușit să se achite de sarcini. „Toate țintele care le reveneau miniștrilor PSD pentru primul trimestru al anului au fost îndeplinite. Restanțele rămase sunt mai degrabă de ordin tehnic decât structural și sunt în responsabilitatea celor de PNL, majoritatea la ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Având în vedere importanța acestor bani pentru România, PSD îi îndeamnă pe partenerii de la PNL la mai multă rigoare și eficiență în îndeplinirea obiectivelor ministeriale asumate, pentru că în contextul economic extrem de dificil din prezent este o obligație de mare responsabilitate atragerea fondurilor europene”, a spus Ioan Stan.

El a arătat că din cele 2,9 miliarde de euro care se vor regăsi pe cererea de plată pe care România o va trimite în această perioadă Comisiei Europene, peste două miliarde sunt bani nerambursabili. Liderul PSD a arătat că plățile se fac însă doar dacă toate țintele asumate prin PNRR aferente primului trimestru sunt îndeplinite.

„Asta înseamnă că degeaba își fac treaba miniștrii PSD, dacă cei ai PNL înregistrează restanțe. Am considerat tot timpul că guvernarea presupune eficiență și profesionalism, drept pentru care întotdeauna când am fost la putere am încercat să promovăm profesioniști în funcțiile cheie”, a precizat Ioan Stan. El a mai afirmat că din acest motiv, de fiecare dată guvernările PSD au avut rezultate pozitive care s-au resimțit atât pe plan economic, cât și pe plan social. „În consecință, având în vedere perioada complexă pe care o traversăm, nu ar strica ca și partenerii noștri guvernamentali să ne urmeze exemplul, pentru ca împreună să le oferim românilor o viață mai bună, fără întârzieri nejustificate și fără scuze”, a încheiat Ioan Stan.