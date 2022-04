Vineri, 22 Aprilie 2022 (15:49:10)

Reprezentativele de juniori Under 17 ale României și Austriei s-au întâlnit, vineri, într-un meci de pregătire la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia. Partida, care s-a încheiat cu scorul de 2-1 în favoarea echipei oaspete, a fost arbitrată de o brigadă suceveană formată din Silviu Iftode, Sebastian Păduraru și Andrei Pișta. Aceștia fac parte din lotul divizionar al eșalonului al treilea, Sebastian Păduraru debutând în această primăvară la nivelul Ligii secunde. În total, județul Suceava are șase arbitri de Liga III-a, în afară de Iftode, Păduraru și Pișta mai activând la acest nivel Vlad Hazi, Alexandru Blanariu și Andra Vasiliu. Cu toții speră să-i calce pe urme lui Sebastian Gheorghe, care a ajuns un arbitru de top la nivel european și mondial.

„De mult timp n-am mai avut atâția arbitri divizionari. Această delegare la meciul România – Austria demonstrează că arbitrii suceveni sunt apreciați. Trebuie să remarc aici și munca depusă pe plan local de Andrei Pișta, președintele Comisiei Județene de Arbitri, care pune mult suflet în activitatea pe care o desfășoară. Talente există și sunt sigur că vor mai ieși și alți arbitri suceveni în prim plan. În calitate de conducător al AJF Suceava nu pot fi decât bucuros că la partidele din Liga a IV-a și V-a ne putem baza pe două brigăzi complete de eșalonul al treilea”, a declarat Ciprian Anton, președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava.

La finalul partidei, brigada care a oficiat meciul dintre echipele de juniori ale României și Austriei a fost lăudată pentru prestația avută.

„Am fost felicitați de observatorul de joc. Am fost supervizați la mai multe meciuri de campionat care au decurs fără probleme, iar drept răsplată am primit această delegare. Ne onorează faptul că am arbitrat un meci al României și suntem foarte fericiți că ne-am ridicat la cerințele unui joc internațional. Avem deja doi ani și jumătate de când activăm în formula aceasta și am devenit o brigadă sudată, am ajuns să ne cunoaștem foarte bine. Suntem bucuroși că șefii arbitrajului românesc sunt mulțumiți de noi și sper să primim în continuare șanse de afirmare”, a precizat arbitrul asistent Andrei Pișta, care ocupă funcția de președinte al Comisiei Județene de Arbitri Suceava.