Hello Holidays a asigurat și asigură transport gratuit refugiaților din Ucraina care tranzitează România. Un transfer de la Vama Siret la București a fost realizat pe 28 februarie pentru mai mult de 100 de studenți indieni ai unor facultăți de medicină din Ucraina.

Un prim transport spre Varșovia și Cracovia a fost realizat pe 28 februarie și 1 martie, pentru 63 de adulți și copii, preluați din Gara de Nord în drumul lor spre familiile din Polonia.

Un alt transport este programat pe 3 martie de la București spre Polonia (cu plecare la ora 22.00 din Gara de Nord). Șase persoane, mame și copii refugiați, au ajuns pe 27 februarie la familiile din Egipt, cu o cursă charter Hello Holidays.

Toate transferurile sunt realizate gratuit de Hello Holidays.

“Trăim din nou vremuri dificile, în care e nevoie de solidaritate și acț iuni concrete. În campania ANAT, Hello Holidays pune la dispoziție capacitățile de transport, flota de autocare a Hello Holidays Transport, și resursele umane, echipa Hello Holidays, pentru realizarea acțiunilor umanitare eficiente pentru refugiații din Ucraina”, declară Mădălina Balaiban, proprietarul Hello Brands.

“Sunt bucuros că Hello Holidays a răspuns pozitiv și de această dată unei inițiative ANAT, la fel ca de fiecare dată când le solicităm sprijin”, a declarat Cristian Vlad, președintele Regiunii Central Nordice a asociației.

În campania ANAT căreia Hello Holidays i s-a alăturat realizând transportul refugiaților spre locurile unde vor să ajungă, un cont bancar a fost deschis pentru donații din partea agențiilor membre ori nemembre ale asociației, persoanelor fizice din turism ori companiilor și persoanelor din afara domeniului care doresc să susțină financiar acț iuni de ajutorare a refugiaților.

Acțiunile vizate sunt: cumpărarea de haine, mâncare, medicamente, paturi și închirierea camerelor de hotel (atunci când acestea nu pot fi obținute gratuit) pentru cei aflați la nevoie.

Contul în care poate fi trimisă orice sumă cu precizarea “donație refugiați Ucraina” este: RO21BTRL RON CRT 05895 19301

Un call center ANAT este deschis pentru preluarea și centralizarea informațiilor despre ajutorul de care este nevoie pentru susținerea refugiaților, pe lângă cele identificate de persoanele implicate în derularea campaniei umanitare: 0730.195.789 pentru limba română, engleză, franceză, spaniolă; 0742.070.509 pentru limba ucraineană; 0740.942.720 pentru limba maghiară.