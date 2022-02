Vineri, 25 Februarie 2022 (14:51:09)

Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că social-democrații sunt deplin solidari și sprijină total Guvernul României și toate instituțiile statului român, în toate demersurile pe care le vor face pentru protejarea populației, a economiei și a intereselor naționale. Ioan Stan a arătat că în cadrul PSD s-a constituit un grup special de lucru care evaluează în permanență evoluțiile din Ucraina și asigură suportul pentru comunicarea și acțiunile acestui partid pe plan intern și internațional. „În acest sens vom susține, prin reprezentanții noștri în structurile statului, orice acțiuni sau demersuri ale partenerilor României, ale NATO, ale Uniunii Europene, pentru reinstaurarea ordinii internaționale de drept și sancționarea Rusiei”, a spus Ioan Stan. El a făcut referire la situația României, afirmând „fără orice dubiu” că țara este deplin protejată din punct de vedere militar. Deputatul PSD de Suceava a precizat că apartenența la NATO este garanția cea mai puternică în acest sens.

„Din punct de vedere economic subliniem faptul că România are suficiente gaze stocate, pentru ca împreună cu extracția națională să asigure consumul intern fără sincope. Mai mult, există și un plan consistent pentru situația opririi totale a livrărilor de gaze via Ucraina”, a afirmat Ioan Stan. El a precizat că reprezentanții PSD din Guvern, respectiv miniștrii de la Apărare, Finanțe, Economie, Agricultură, au discutat cu premierul Nicolae Ciucă pentru a gestiona efectele crizei din Ucraina asupra prețurilor la gaze, carburanți, produse agricole și alte produse de larg consum. „Sub acest aspect, țara noastră are capacitatea să asigure în continuare populației toate cele necesare și nu există, în prezent, riscuri în acest sens”, a declarat Ioan Stan.

El a adăugat că și din punct de vedere social PSD susține eforturile autorităților locale din zonele de frontieră pentru gestionarea situației. „În acest sens, evaluările grupului special de lucru al PSD arată că este necesar un sprijin suplimentar pentru județele de frontieră din Fondul de Rezervă. De asemenea, partidul nostru a solicitat Comisiei Europene, prin europarlamentarii săi, să sprijine România în gestionarea eventualelor efecte ale conflictului, asigurarea siguranței frontierelor și a resurselor pentru refugiați”, a mai spus liderul PSD Suceava. El a arătată că din punct de vedere diplomatic, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a întreprins deja discuții diplomatice cu reprezentanții diplomatici ai Ucrainei și Republicii Moldova și va avea în perioada următoare consultări și discuții directe cu oficiali din regiune și Ucraina.

„Având în vedere contextul prezentat, PSD face apel la toate forțele politice din România pentru consens și colaborare în interesul național. Este mai important decât oricând să lăsăm orice dispute politice de-o parte, să acționăm cu maturitate, să fim uniți și să avem un dialog constructiv”, a încheiat Ioan Stan.