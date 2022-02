Luni, 7 Februarie 2022 (13:35:48)

Unul din cinci suceveni testați a fost confirmat cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore, arată datele transmise luni, la ora 13.00, de Prefectura Suceava. Astfel, luni au fost înregistrate 116 cazuri noi de infectare, din 523 de persoane testate, adică un indice de pozitivare de 21,99 la sută. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 20 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Incidența la nivelul județului a scăzut la 8,34 la mie, cu 3.226 de cazuri în evoluție.

Cazuri active sunt la această dată în toate localitățile județului, dar numărul este semnificativ redus față de săptămânile precedente. Din cele 114 localități, comuna Ulma are un caz în evoluție, 10 localități au sub cinci cazuri în evoluție, 33 au sub zece cazuri, iar 70 au peste zece cazuri în evoluție.

În ultimele 24 de ore au fost declarate vindecate 627 de persoane. De asemenea, în cursul zilei de duminică, 6 februarie a.c., s-au vaccinat anticovid 176 de persoane - 36 de persoane cu prima doză, din care 11 copii, 47 de persoane cu doza a II-a și 93 de persoane cu doza a III-a. Numărul de copii din categoria de vârstă 5-11 ani vaccinați este de 65.

În țară, luni au fost înregistrate 16.958 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 confirmate în 24 de ore, cu 850 mai mult decât în ziua anterioară. 1.631 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.