Coronavirus

Numărul cazurilor noi de Covid-19 confirmate în 24 de ore în județul Suceava a scăzut, duminică, la 220 de persoane, din 1.220 de persoane testate. Incidența cazurilor pozitive a coborât la 8,76 la mie, cu 3.587 de cazuri active, conform buletinului de presă remis de Prefectura Suceava duminică, la ora 13.00.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 25 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități din județ, una are un caz în evoluție, 7 au sub cinci cazuri în evoluție, 30 au sub zece cazuri în evoluție iar 76 au peste zece cazuri în evoluție. În ultimele 24 de ore au fost declarate vindecate 535 de persoane.

Incidență mare se înregistrează în comuna Șcheia – 18,94 la mie, în municipiul Suceava – 16,78 la mie (cu 1.041 de cazuri în evoluție), Gura Humorului – 14,97 la mie, Ipotești – 14,86 la mie și Siret – 13,57 la mie. Cea mai scăzută incidență este în comuna Ulma - 0,90 la mie, unde este un singur caz de Covid în evoluție. Ulma a revenit în zona verde.

La nivel național numărul de cazuri noi este, de asemenea, în scădere. La data de 6 februarie a.c., ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 16.108 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2, cu 12.813 mai puțin decât în ziua anterioară. 1511 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.