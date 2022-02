CFR-ul lui Dan Petrescu pare a fi intrat în anul... pierderii titlului! Trei meciuri consecutive cu gol primit în minutele de prelungire, e posibil așa ceva la o echipă antrenată de unul ca Bursucul? Iată că este. Mai mult, s-au pierdut câte două puncte în fiecare din aceste meciuri. Cel mai dureros a fost, desigur, meciul direct cu FCSB, dar să admitem că e în firea lucrurilor ca roata să se întoarcă, pentru că anul trecut Burcă le fura un punct la scadență celor de la FCSB, cel care a pus capăt veleităților la titlu pentru bucureșteni. Totuși, au urmat alte două meciuri, ba chiar lucrurile par că se aștern ca într-un blestem: în Bănie, Craiova pierde în ultimul minut cu FCSB, dar o egalează la ultima fază pe CFR! Poate că ar trebui adus la Cluj-Napoca preotul ăla care sfințește curbe...

Ridicând privirea spre continent, am observat un anume tipar în weekend-ul de tocmai s-a încheiat: au fost multe derby-uri de clasament, din partea superioară, încheiate cu victoria echipelor aflate în spate. În unele cazuri, s-a făcut și rocada. Desigur, capul de afiș a fost Inter-Milan, cu ”diavolii” întorcând scorul după pauză, eveniment mai degrabă improbabil, ținând cont că echipa considerată oaspete era lipsită de Ibrahimovic. Rezultatul strânge nesperat lupta pentru ”scudetto”, deși tot interiștii sunt cotați cu prima șansă. În Spania, Barcelona a sărit peste Atletico, pe care a surclasat-o ca joc. În timp ce echipa lui Simeone este într-un proces de eroziune accelerat, Xavi a fost răsfățat cu transferuri cu impact imediat. Dembélé nu mai are loc și e clar că împachetează. În Bundesliga, Dortmund a fost bătută ca la fasole de echipa aflată pe treapta a treia a podiumului, Leverkusen, dar își menține locul secund. Din păcate pentru galbeni, până la sfârșit, căci Bayern s-a dus la 9 puncte. Faptul că n-au putut conta pe Haaland e o scuză subțire la scorul de 2-5... Am identificat și în Olanda (Țara aia de Jos, da) un astfel de derby, unul cu impact: PSV (loc 2) a reușit să piardă acasă cu Alkmaar (loc 5). Cu două înfrângeri în ultimele două etape, PSV nu numai că a pierdut primul loc, dar are mai mult de o lungime de barcă în spatele lui Ajax.

Evident, avem și excepția care confirmă regula. Cine credeți? Nou promovata din Belgia de care pomeneam deunăzi, Saint-Gilloise! Aceasta a bătut-o și pe Antwerp (loc 2), cu 2-0 în deplasare, astfel că acum are 10 puncte în fața acesteia, cu 8 etape rămase de disputat! Practic, e campioană. Fenomenul merită studiat, îi voi dedica un articol întreg în viitorul apropiat.