Sâmbătă, 29 Ianuarie 2022 (13:52:33)

Rata de infectare în municipiul Suceava a crescut, astăzi, la 16,87 cazuri de Covid la mia de locuitori, de la 16,06 la mie cât a fost vineri. Și numărul bolnavilor de coronavirus a crescut în municipiul Suceava, de la 1.568 în cursul zilei de vineri, la 1.599 la raportarea de astăzi. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități ale județului doar comuna Panaci nu are bolnavi de covid, șase au sub cinci cazuri în evoluție, 18 au sub zece cazuri în evoluție, iar 89 au peste zece cazuri în evoluție.

Cea mai mare rată de infectare se înregistrează în orașul Siret, de 21,09 la mie. Singura localitate din județ aflată în scenariul verde este comuna Breaza, cu o incidență de 0,67 la mie.