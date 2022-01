Profesorul a fost pus în libertate, dar nu mai are voie să meargă la catedră

Miercuri, 19 Ianuarie 2022 (15:53:43)

Dragomir Vicențiu Chiseliță, profesor care predă biologie și muzică la școala din Costâna și care a fost arestat vineri pentru fapte de natură sexuală, victimă fiind o elevă de 14 ani, va fi cercetat în libertate sub control judiciar. Tribunalul Suceava a admis contestația depusă și a decis că profesorul poate fi cercetat în libertate. Conform deciziei magistraților de drepturi și libertăți, Chiseliță are o serie de obligații, printre care și cea de a nu exercita profesia de cadru didactic. De asemenea, el trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată ori de câte ori este chemat, dar și să informeze de îndată Judecătoria Suceava sau organul în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei. O altă măsură este aceea de a se prezenta, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. Dragomir Vicențiu Chiseliță are și obligația să nu depăşească limita teritorială a județului Suceava, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului care soluţionează cauza, dar nici să nu comunice direct sau indirect, pe nici o cale cu persoana vătămată, cu colegii de clasă ai acesteia, precum şi cu ceilalţi martori audiaţi sau care urmează a fi audiaţi în cauză.

Bărbatul este acuzat că la începutul săptămânii trecute a abordat o elevă în vârstă de 14 ani, căreia i-a făcut o serie de avansuri sexuale. Minora a înregistrat discuția pe telefonul mobil și apoi, când a ajuns acasă, le-a prezentat părinților totul. Aceștia au sesizat Poliția în cursul zilei de miercuri, iar în cadrul anchetei care s-a derulat a avut loc și o percheziție informatică a telefonului, de pe care a fost extrasă înregistrarea incriminatorie. Vineri dimineață, Dragomir Vicențiu Chiseliță a fost reținut pentru 24 de ore, iar în aceeași zi procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava l-au prezentat unui judecător de drepturi și libertăți, care a emis un mandat de arestare pentru 30 de zile. Acest mandat a fost revocat miercuri, iar Dragomir Vicențiu Chiseliță a părăsit arestul IPJ Suceava.