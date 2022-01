Țara nimănui

Firmele de distribuție a energiei electrice acționează uneori ca tâlharii în codrul mare, iar răbdarea românilor este pusă la grea încercare. Nu există zi în care să nu iasă la iveală cazuri de-a dreptul revoltătoare, unele din ele chiar cu iz penal. O astfel de situație a fost semnalată de o femeie în vârstă de 65 de ani, din Gura Humorului. Emilia Bidirel a povestit că a aflat de toată tărășenia când s-a întors din Germania, acolo unde a stat mai mult timp la tratament medical. Mai exact, femeia a avut surpriza neplăcută să constate că i-a fost modificat contractul de furnizare a energiei electrice.

Vechiul contract era cu E.ON, iar noua relație comercială era parafată de ENEL. Mai șocant a fost să citească în noul contract că a fost semnat de Constantin Bidirel, soțul ei, pe data de 28 octombrie 2021. Cei care au încheiat acest contract nu au luat în considerare un singur aspect: Constantin Bidirel era mort de mai bine de doi ani, din 29 septembrie 2019. ”Nu mi-a venit să cred când am citit acel contract. Totul este un fals de la cap la coadă. După ce a murit soțul am mers la E.ON pentru a trece contractul de pe numele lui pe numele meu. În 17 februarie 2020 am încheiat cu E.ON contractul în care eu, Emilia Bidirel, era titular. De atunci nu am făcut nici o cerere pentru a trece la alt furnizor de energie electrică și nu am primit nici vreo ofertă. De aceea, surpriza a fost uriașă când m-am întors în decembrie anul trecut din Germania și am găsit un nou contract, la altă firmă, recte ENEL, și culmea, semnat de soțul meu care avea mai bine de doi de ani de când a murit”, a descris Emilia Bidirel firul acestor absurdități.

Femeia a depus o plângere la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Suceava prin care dovedește cu acte că a fost victima unei înșelătorii, depunând la dosar inclusiv certificatul de deces al soțului. În cursul zilei de luni, humoreanca spune că a fost contactată de un reprezentant al ENEL, care i-a transmis că acel contract va fi reziliat. ”Mi-e teamă că voi fi debranșată de la rețeaua de alimentare cu energie electrică și voi fi lăsată în frig pe timp de iarnă. Cum se poate să se întâmple așa ceva?”, a întrebat revoltată femeia.

Din informațiile pe care le avem, cazul va fi direcționat către poliție, pentru că din primele date rezultă că este vorba de fapte penale. În cursul zilei de ieri am sunat la ENEL pentru a obține un punct de vedere. Telefonic la 0219977, acolo unde românii deja s-au învățat că trebuie să aștepte ca robotul să-și facă ”milă” de ei pentru a-i transfera unui operator, într-un caz fericit. Pentru că, de cele mai multe ori, rămâi doar la robot, iar sloganul de pe site-ul companiei, ”Suntem aici pentru tine”, pare doar o glumă sinistră. Un mesaj am trimis și pe adresa de Facebook a celor de la ENEL, dar cinci ore mai târziu părea necitit, astfel încât un răspuns este greu de crezut că va fi oferit de cineva abilitat din partea companiei în cauză. Iar cazul de la Gura Humorului s-a repetat de cel puțin cinci ori. Emilia Bidirel a mărturisit că și alți vecini de-ai ei s-au trezit mutați peste noapte de la E.ON la ENEL fără ca vreunul din ei să fi înaintat vreo cerere în acest sens.