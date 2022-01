Notă uriașă

Factura pentru consumul de gaz metan din luna decembrie a anului trecut, emisă de E.ON către Muzeul Național al Bucovinei, este una de coșmar. Suma care trebuie achitată doar pentru această utilitate este de nu mai puțin de 145.575 de lei, adică la cursul leu/euro din 18 ianuarie 2022 înseamnă aproape 30.000 de euro, mai exact 29.444 de euro. Este o factură exorbitantă, care depășește cu mult așteptările conducerii Muzeului Național al Bucovinei.

Emil Ursu, directorul instituției, spune că va anunța ordonatorul principal de credite, Consiliul Județean Suceava, pentru alocarea de fonduri necesare achitării facturii scadente pe data de 7 februarie. ”Ne-am așteptat la o creștere a costurilor pentru gazul metan consumat, dar este cu mult peste ce am estimat noi. Practic, mai bine de 13% din bugetul lunii ianuarie se va duce doar pentru plata gazului metan. Dacă mai punem la calcul și plata celorlalte utilități, energie electrică, apă, canal etc., estimez că vom trece de 25% din buget, ceea ce înseamnă enorm”, a mărturisit Emil Ursu.

Prețul a explodat pur și simplu nu doar față de factura de acum un an de zile, ci și față de penultima ”notă de plată” transmisă de E.ON. Dacă factura aferentă lunii noiembrie din 2021 a fost de 54.500 de lei, cea aferentă lunii octombrie a anului trecut a avut valoarea de 47.763 de lei. În schimb, în urmă cu un an, Muzeul Național al Bucovinei plătea pentru gazul consumat în decembrie 2020 suma de 34.285 de lei, ceea ce la cursul din ianuarie anul trecut înseamnă puțin peste 7.000 de euro, adică mai exact 7.034 de euro. Cu alte cuvinte, în numai un an de zile, factura s-a umflat de 4,18 ori, cu mențiunea că nu au existat diferențe mari în ceea ce privește consumul de gaz metan între lunile decembrie 2020 și decembrie 2021.

Trebuie spus că factura pe care o plătește Muzeul Național al Bucovinei este compusă din șase facturi. Cea mai mare este pentru Muzeul de Istorie, în valoare de 57.830 de lei, în timp ce suma cea mai mică se achită la Muzeul Simion Florea Marian, de ”doar” 5.070 de lei. În administrarea Muzeului Național al Bucovinei mai sunt Muzeul de Științe ale Naturii, Hanul Domnesc și cele două Laboratoare de Conservare și Restaurare, facturile pentru aceste locații fiind plătite de aceeași entitate. Toate aceste locații se găsesc în municipiul Suceava.