Harta incidentei Covid in judetul Suceava

Marţi, 18 Ianuarie 2022 (13:41:00)

Cel mai mare număr de infectări confirmate în 24 de ore de la începutul pandemiei până în prezent, în județul Suceava, a fost înregistrat marți: 604 cazuri noi și 39 de persoane reconfirmate pozitiv la retestare, din 2.476 persoane testate. Ca număr de cazuri noi, județul nostru este pe locul 4, după București -2.632 cazuri, Timiș – 938 cazuri, Bihor-834 cazuri.

Incidența la nivel județean este de 6,72 la mie, cu 4.509 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție, conform datelor remise, marți, de Prefectura Suceava. Instituția a precizat că începând din data de 18 ianuarie a.c., numărul total al cazurilor pozitive active la nivelul județului se raportează pe o perioadă de 10/7 zile, în urma aplicării Ordinului MS nr. 35/ianuarie 2022, prin care perioada de izolare a pacientului infectat cu SARS-CoV-2 s-a redus de la 14 zile la 10 zile pentru persoanele nevacccinate și 7 zile pentru cele vaccinate. Până în ziua anterioară această raportare se efectua la 14 zile. De aici diferența de marți în ceea ce privește numărul cazurilor active, luni fiind raportate 5.569.

Toate cele 114 localități din județ au cel puțin un caz de Covid în evoluție: două au câte un caz în evoluție – Ostra și Poiana Stampei, 12 au sub cinci cazuri, 21 au sub zece cazuri iar 79 au peste zece cazuri în evoluție. În topul infectărilor rămân comunele Dumbrăveni, cu incidență de 17, 41 la mie și Ipotești, cu 17, 10 la mie. Municipiul Suceava are incidența 9,01 la mie și 1.114 cazuri în evoluție. În primele 10 locuri din lista municipiilor și orașelor cu cea mai mare incidență la nivel național, 4 sunt din județul Suceava: Rădăuți pe locul 2, Siret pe locul 4, Salcea pe locul 5 și Suceava pe locul 9.

În ceea ce privește vaccinarea anticovid, în cursul zilei de luni, 17 ianuarie, s-au vaccinat în județ 373 de persoane, din care 145 cu prima doză, 73 cu doza a II-a și 155 cu doza a III-a. În total, în județ sunt înregistrate 162.326 de persoane vaccinate, din care 112.979 persoane cu rapel și 36.211 persoane au primit și doza a treia.

La nivel național, au fost efectuate 28.750 de teste RT-PCR și 59.269 de teste rapide antigenice, în urma cărora au fost confirmate 16.760 de cazuri noi de persoane infectate, cu 8.642 mai mult decât în ziua anterioară. 1.697 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.