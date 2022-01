Bilanț

Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava s-a clasat pe locul cinci în topul aeroporturilor regionale în anul 2021 din punctul de vedere al numărului de pasageri. În clasament nu a fost inclusă Compania Națională Aeroporturi București. Potrivit datelor transmise de Asociația Aeroporturilor din România, la finalul anului trecut, pe primul loc în rândul aeroporturilor regionale s-a clasat cel din Cluj-Napoca, care a avut 1,459 milioane de pasageri. Cu această cifră, aeroportul din Cluj rămâne cel mai important aeroport regional din România. Locul secund în acest clasament este ocupat de aeroportul din Iași, care a înregistrat circa 640.000 de pasageri. Aeroportul din Iași a reușit să-l devanseze pe cel din Timișoara, care s-a clasat pe locul al treilea cu aproape 630.000 de pasageri. Pe locul patru este aeroportul din Bacău, cu aproape 380.000 de pasageri. De precizat că Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava a înregistrat în anul 2021 o creștere semnificativă a numărul de pasageri, comparativ cu 2020, reușind să se claseze pe locul cinci în topul aeroporturilor regionale. Potrivit aceleiași surse, anul trecut, aeroportul sucevean a fost tranzitat de 346.210 pasageri.

Pe următoarele locuri în topul aeroporturilor regionale, cu un trafic în 2021 cuprins între 300.000 și 100.000 de pasageri, s-au clasat aeroporturile din Sibiu, Craiova și Oradea. Ultimele locuri sunt ocupate de aeroporturile din Târgu Mureș, Constanța, Satu Mare, Maramureș, Arad și Tulcea, acesta din urmă având doar 73 de pasageri.

Făcând referire la activitatea aeroportului, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Cristinel Crețu a remarcat faptul că numărul de pasageri de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” în anul 2021 reprezintă o creștere cu 83% față de anul 2020 și cu 19% la sută mai puțin față de 2019, anul de dinaintea pandemiei de coronavirus.

„2021 a fost din punct de vedere al traficului de pasageri pe Aeroportul <Ștefan cel Mare> Suceava un an în care am recuperat peste 80% din numărul de pasageri înregistrat înainte de pandemie. Deși a fost tot un an cu restricții generate de pandemie, ca urmare a creșterii numărului de destinații, dar și al numărului de operatori, s-a reușit această recuperare. Aeroportul Suceava oferă servicii bune și sigure pentru pasageri și sperăm ca anul 2022 să fie unul în care vom depăși traficul de pasageri dinainte de pandemie”, a precizat Cristinel Crețu. Vicepreședintele CJ Suceava a spus că pentru pierderile suferite de Aeroportul „Ștefan cel Mare” în anii 2020 și 2021 din cauza crizei pandemice, Consiliul Județean Suceava a aprobat, în ultima ședință de anul trecut, o rectificare bugetară cu suma 3,6 milioane de lei, fonduri alocate de Guvern.

Cristinel Crețu a spus că și anul acesta vor fi discuții cu operatorii aerieni pentru noi zboruri din Suceava către destinații din Europa.