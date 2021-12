Luni, 13 Decembrie 2021 (16:19:57)

Decizie parțială într-un dosar în care sunt judecați doi polițiști care au primit mită și un bărbat care le-a dat diferite sume de bani. Magistrații de la Tribunalul Suceava l-au găsit vinovat pentru dare de mită pe Constantin Gușetu și i-au aplicat o condamnare de 1 an și 6 luni cu suspendare sub supraveghere. Soluția nu este însă definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Suceava. Pentru ceilalți doi inculpați din dosar, polițiști pensionați între timp, Andrei Răzvan Haidău și Costică Olariu, procesul va continua. Faptele sunt mai vechi, din anul 2018, astfel că inculpații au fost trimiși în judecată în stare de libertate, fără a avea impuse restricții. Nu este vorba de sume mari de bani, ci de 50 de lei și 300 de lei. Unul dintre polițiști are de răspuns pentru mai multe infracțiuni, de uzurparea funcției și divulgarea informațiilor secrete de serviciu.

Un polițist de ordine publică din Suceava, fără aviz de poliție judiciară și fără a fi desemnat polițist rutier, ar fi urmărit și oprit în trafic, în octombrie 2018, un șofer care a săvârșit o contravenție (nerespectarea semnificației indicatoarelor şi marcajelor de obligare). Polițistul i-ar fi solicitat actele la control și ar fi primit suma de 50 de lei, pentru a nu-i aplica o amendă. Problema este că polițistul nu avea atribuții de serviciu pe linie rutieră. De aici a rezultat acuzația de uzurparea funcției.

Ulterior, același polițist, după ce a aflat că un coleg l-a denunțat cu privire la uzurparea funcției, a divulgat în diverse cercuri acest aspect, fapt care i-a adus acuzația de comitere a infracțiunii de ”divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice”.

”A divulgat astfel informații nedestinate publicității cu privire la identitatea și calitatea unei persoane audiate în această cauză penală, deși potrivit art. 285 Cod procedură penală, procedura din cursul urmăririi penale este nepublică, iar potrivit art. 94 alin. 8 rap. la art. 98. alin. 5 Cod procedură penală, părțile și subiecții procesuali principali au obligația de a păstra confidențialitatea sau secretul datelor și actelor de care au luat cunoștință cu ocazia consultării dosarului”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Celălalt polițist, Costică Olariu, este trimis în judecată sub acuzația că în noiembrie 2018 a oprit în trafic un conducător auto pentru că acesta nu ar fi respectat culoarea roșie a semaforului. Polițistul ar fi cerut și primit suma de 300 de lei. Procurorii arată în rechizitoriul de trimitere în judecată că nu rezultă că respectivul șofer ar fi trecut pe roșu cu mașina, ci pe culoarea galbenă.

Polițistul este trimis în judecată pentru luare de mită, în timp ce Constantin Gușetu este judecat pentru dare de mită.

”În timpul urmăririi penale a fost luată măsura asigurătorie a sechestrului asupra unui autoturism aparținând celui de al doilea inculpat, până la concurența sumei de 300 lei, pe care a primit-o cu titlu de mită”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.