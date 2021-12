Rădăuți

Luni, 13 Decembrie 2021 (11:23:14)

536 de elevi ai Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” au obținut burse de merit. Au beneficiat de bursă de merit, în valoare de 290 de lei/bursa, peste 77% dintre elevii eligibili, mai exact elevii din clasele a VI-a și X-XII. La acestea se adaugă 12 burse pentru orfani, în valoare de 400 de lei/bursa, și 5 burse de boală, în valoare de 400 de lei/bursa. S-au acordat, conform datelor furnizate de directorul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu,burse în valoare totală de 162.260 de lei pentru rezultatele școlare obținute în semestrul al II-lea din anul școlar 2020-2021.

„Fondul de burse solicitat de unitatea noastră școlară și alocat de către autorități pentru anul în curs, și anume 365.000 de lei, este cel mai mare fond de burse din istoria colegiului”, a completat directorul Adrian-Nicolae Puiu.

Astfel, au primit burse toți cei 25 de elevi ai clasei a VI-a, 176 de elevi din clasele a X-a (cei mai mulți elevi din clasa a X-a C - 30), 173 de elevi din clasele a XI-a (cei mai mulți elevi din clasa a XI-a C - 33) și 162 elevi din casele a XII-a (cei mai mulți elevi din clasele a XII-a C și a XII-a F - câte 28).

Felicitări merită toți cei 536 de elevi ai colegiului beneficiari de burse de merit, dar, în egală măsură, și toate cadrele didactice care i-au pregătit.„Este încă o dovadă a faptului că la Colegiul Național «Eudoxiu Hurmuzachi» Rădăuți rezultatele muncii și studiului elevilor și cadrelor didactice, concretizate în performanță și excelență în educație, sunt apreciate, valorizate și recompensate, iar investiția în tineri este unul dintre principalele obiective strategice ale colegiului”, a mai declarat directorul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu.