Luni, 4 Octombrie 2021 (16:21:04)

Mai mulți foști salariați ai BRD Gura Humorului și-au aflat luni pedepsele finale într-un dosar penal vechi de aproape 10 ani. Magistrații de la Curtea de Apel Suceava i-au găsit vinovați pe o parte din foștii salariați ai acestei unități bancare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Au primit câte 3 ani cu suspendare sub supraveghere Ilie-Bogdan Boldișor, Paula-Alexandru Furnică (fostă Simota), Anca Grîul și Cristina Dudu (fostă Pavel), respectiv 2 ani, tot cu suspendare sub supraveghere, Alexandra-Ramona Iederan (fostă Pascaru). Prin soluția care este definitivă, fostul director al sucursalei BRD Gura Humorului, Dănuț Răzniceanu, împreună cu Daniele Dattola, dar și Paula-Alexandra Furnică, Anca Grîul, Cristina Pavel, Cătălin Pintilescu, Dan Pintilie Rusu, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Eurostrade Company SRL, au fost obligați la plata prejudiciului în cuantum de 890.939,41 de lei.

”Obligă inculpatul Boldişor Ilie-Bogdan în solidar cu aceştia (n.r. – persoanele menționate mai sus) până la concurenţa sumei de 465.812 lei şi inculpata Iederan Alexandra-Ramona (fostă Pascaru) în solidar cu aceştia până la concurenţa sumei de 136.196,36 de lei”, se mai arată în soluția instanței de judecată. Ilie-Bogdan Boldișor, Paula-Alexandru Furnică (fostă Simota), Anca Grîul și Cristina Dudu (fostă Pavel) și Alexandra-Ramona Iederan (fostă Pascaru) au mai fost obligați să presteze și câte 120 de zile de muncă în folosul comunității.

În același dosar, dar în urmă cu mai mulți ani, a fost condamnat și Dănuț Răzniceanu, fostul șef al BRD Gura Humorului. Acesta a fost condamnat la 3 ani cu închisoare cu suspendare sub supraveghere după ce la prima instanță primise 1 an și 6 luni cu executare. Prin sentința pronunțată luni, Curtea de Apel Suceava a mai decis achitarea ”inculpaţilor Boldişor Ilie-Bogdan şi Furnică Paula-Alexandra (fostă Simota) pentru infracţiunea de abuz în serviciu, achitarea inculpaţilor Pintilescu Cătălin, Rusu Pintilie Dan şi Dattola Daniele pentru complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu, respectiv încetează procesul penal faţă de inculpaţii Boldişor Ilie-Bogdan, Furnică Paula-Alexandra (fostă Simota), Grâul Anca, Dudu (fostă Pavel) Cristina, Pintilescu Cătălin, Rusu Pintilie Dan şi Dattola Daniele sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat”.

· Pentru ce au fost trimiși în judecată

Procurorii DNA au stabilit, prin rechizitoriul întocmit, că în intervalul mai-decembrie 2008, Dănuţ Răzniceanu și o parte din foștii subalterni au acordat şi majorat succesiv 220 de descoperiri autorizate de cont, valoarea totală a celor 528 de astfel de operaţiuni bancare operate totalizând 7,5 milioane de lei pe convenţiile de salarii cu card ataşat încheiate cu mai multe firme. Banii au fost viraţi fără să existe o cerere scrisă a titularului de cont, adeverinţa de salariu şi tabele cu salariaţii firmei la care aceştia erau angajaţi, precum şi copii ale actelor de identitate ale acestora.

Dănuţ Răzniceanu a mai fost acuzat că în lunile septembrie şi octombrie 2008 a deschis 21 de conturi curente de salarii pentru mai multe persoane fizice, fără niciun fel de cerere autorizare scrisă şi fără documente obligatorii, acestea fiind de asemenea utilizate pentru acordarea sau majorarea unor credite de tip – descoperire de cont, folosite de către administratori ai unor societăţi precum cele mai sus menţionate.