Miercuri, 11 August 2021 (12:13:10)

Cinci persoane, din care trei femei și doi bărbați, au fost reținute de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Suceava. Ovidiu Cazacu, Marcel Bodnar, Suzana Rotaru, Aglaia Mereuță și Maria Orhei sunt acuzați de comiterea mai multor infracțiuni, respectiv instigare la înșelăciune, instigare la uz de fals, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură privată și complicitate la înșelăciune. Faptele pentru care sunt cercetați cei cinci au avut loc în cursul lunii martie 2019, dar polițiștii au suspiciunea că mai există și alte fapte. Concret, suspecții angajau la firmele pe care le aveau persoane fără venituri și cu probleme sociale. Ulterior, în numele acestora mergeau la diferite instituții de credit sau bancare și luau diferite sume de bani. Titularii creditelor primeau pentru implicare sume mici de bani, iar diferența intra în buzunarele celor cinci. Doar în luna martie a anului 2019 au fost luate, în mod fraudulos, de la trei instituții, credite în sumă de 99.400 de lei. Din prejudiciul total a fost recuperată suma 48.989 de lei, ca urmare a sechestrului asigurator dispus asupra unui autoturism deținut de către unul dintre suspecți. Pentru a documenta întreaga activitate, polițiștii au solicitat Judecătoriei Suceava emiterea unor mandate de percheziții. Acestea au fost emise, iar marți dimineață patru echipe formate din 8 lucrători din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au descins la 4 adrese din Suceava și Rădăuți, de unde au ridicat mai multe înscrisuri, telefoane și carduri bancare. În cursul zilei de miercuri, procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava urma să decidă dacă îi va duce pe cei cinci în fața unui magistrat de drepturi și libertăți în vederea emiterii unor mandate de arestare sau dacă vor fi cercetați sub control judiciar.