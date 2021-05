Miercuri, 26 Mai 2021 (15:59:26)

Una dintre cauzele procentului scăzut de vaccinare anticovid în județul Suceava ar fi, crede prefectul Iulian Cimpoeșu, numărul mare de persoane religioase, dintre care multe sunt reticente la vaccinare. „Suntem, cred, cel mai religios județ din România, cea mai religioasă zonă. S-au tot învârtit tot felul de idei, tot felul de legende vizavi de acest vaccin, care din păcate au prins la multă lume”, a declarat, miercuri, prefectul, referitor la faptul că județul Suceava este pe ultimul loc din țară în ceea ce privește vaccinarea, cu doar 15% dintre locuitorii eligibili vaccinați. Iulian Cimpoeșu a afirmat că deși Biserica „și-a declarat neutralitatea sau poate chiar sprijină campania de vaccinare”, ceea ce contează foarte mult este „ce spune pastorul sau preotul din comunitatea respectivă, nu ce spun cei care conduc la nivel mai înalt Biserica Ortodoxă sau alte culte”.

Totodată, prefectul este de părere că „cifrele la care ne raportăm sunt un pic umflate”, și asta deoarece numărul real de locuitori din județ este mai mic decât cel din evidențele oficiale. Asta ar însemna că județul nu s-ar plasa neapărat pe ultimul loc la vaccinare. O altă cauză a numărului mic de suceveni care s-au vaccinat ar fi că „noi anul trecut am trecut greu prin boală și multă lume este sau se consideră imunizată”.

În ceea ce privește strategia de vaccinare, reprezentantul Guvernului în teritoriu a declarat că se încearcă tot ce este posibil pentru creșterea interesului populației pentru vaccinare. „De vreo două săptămâni am făcut caravane care pleacă zilnic prin județ, încercăm să mergem noi la cetățean, dacă nu vine cetățeanul la noi. Am vorbit cu absolut toți primarii, în general s-au implicat, chiar dacă nu toți la maximum. Acolo unde se adună 15-20 de cetățeni mergem imediat cu caravana și îi vaccinăm, inclusiv la domiciliu s-a mers, nu numai la un punct stabilit de primăriile respective. Am fost și la agenți economici, încercăm pe toate căile”, a mai spus prefectul Cimpoeșu.