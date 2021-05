Proces aproape de final

Procesul în care este judecat tânărul clujean care a provocat accidentul în care a murit suceveanca Gabriela Rîpan, fiica omului de afaceri Ioan Vasile Rîpan, se apropie de final la Tribunalul Cluj. Instanța a rămas în pronunțare, fiind posibil să se dea o sentință chiar la finele acestei săptămâni.

Până acum, judecătorii și procurorii se contrazic flagrant în aprecierile privind încadrarea faptei. După ce un magistrat de la Judecătoria Cluj-Napoca a dispus schimbarea încadrării juridice, din ucidere din culpă în omor, alt judecător, de la Tribunal, a revenit la prima încadrare din rechizitoriul de trimitere în judecată, de ucidere din culpă.

Clemență față de vinovat sau pedeapsă care să reducă teribilismul din trafic?

Pe acest fond plin de controverse și mari semne de întrebare, tatăl îndoliat, Ioan Vasile Rîpan, a expus în dosar, la concluzii scrise, mai multe argumente, dar și întrebări dureroase la care speră să primească un răspuns, în forma unei sentințe echitabile, în raport cu gravitatea faptei.

Ioan Vasile Rîpan le-a adresat judecătorilor mai multe întrebări dureroase, privind clemența față de un inculpat, în raport cu necesitatea ca teribilismul în trafic să fie judecat mai aspru.

O dramă cumplită în care, evident, teribilismul și sfidarea legii au fost duse la extrem

Accidentul în care a murit Gabi Rîpan s-a produs în noaptea de 20 spre 21 ianuarie 2019, la intrarea în Cluj-Napoca dinspre Huedin. Deși Gabi nu lăsa de regulă pe nimeni la volan, nu se știe de ce și în ce împrejurări, la întoarcerea spre Cluj, la volanul mașinii sale s-a urcat Tudor Cîrje. Accidentul s-a produs în condiții de viteză excesivă, de peste 150 de km la oră, chiar 165 de kilometri la oră, conform unei expertize depuse la dosar.

Șoferul a pierdut controlul autovehiculului imediat după o manevră de depășire efectuată cu viteză excesivă și cu agresivitate. Mașina a derapat pe carosabilul acoperit cu mâzgă și a ieșit în decor, lovind un stâlp metalic de informare de pe marginea DN 1. După acest impact de o violență extremă, mașina s-a oprit în șanțul de colectare a apei pluviale.

Gabi Rîpan, pasageră pe locul din dreapta, a murit, iar şoferul, Tudor Cîrje, a fost rănit foarte grav, suferind o amputație de picior drept. Acesta din urmă a fost proiectat prin parbriz, în afara mașinii.

Familia Rîpan a încercat, prin avocați, și a reușit la un moment dat să convingă judecătorii că acest accident a fost un omor în toată regula, având în vedere cum a condus inculpatul, numeroasele antecedente rutiere ale acestuia, decuplarea sistemelor de siguranță etc.

”Vă rugăm ca la judecata pe fond să ridicați acest clopot de plumb și să priviți și spre viața pierdută a Gabrielei și spre viața altor ființe umane care zilnic intră în trafic, alături de tinerii imaturi și teribiliști precum inculpatul, altfel, mâine, vom auzi sentințe precum că moartea unei persoane prin accident rutier este un risc asumat prin participarea la trafic. Nu putem merge în această direcție, nu este uman, nu este just!”, este o parte din mesajul lui Ioan Vasile Rîpan.

Certitudini: Viteză excesivă, decuplarea sistemului de siguranță, cazier auto plin de încălcări ale normelor rutiere

”Avem nevoie de o justiție care să apere dreptul la viață al copiilor noștri, dreptul la viață al copiilor dumneavoastră, dreptul tuturor tinerilor de a participa la traficul rutier fără frica că un alt tânăr teribilist îi poate omorî ori ucide, ucigașul știind dinainte că va fi catalogat ca imatur, teribilist și că procurorul va cere judecătorului suspendarea pedepsei”, a mai punctat tatăl îndoliat.

Semnele de întrebare privind ancheta din acest caz sunt multiple.

După accident, conform unui raport al poliției, în organismul inculpatului a fost depistată prezența unei substanțe psihoactive, proba fiind ulterior infirmată printr-o altă analiză.

Au rezultat două probe contradictorii care nu au cum să nu stârnească dubii, dubii ce se interpretează în favoarea inculpatului.

După cum s-a mai scris intens în presă, Tudor Cîrje a decuplat sistemele de siguranță ale mașinii Mercedes CLS înainte de accident și a cuplat modulul sport, ajungând la o viteză de 150-180 de km/h, după cum se reține și în dosar.

Despre decuplarea sistemelor de siguranță inculpatul nu a putut aduce vreun argument prin care să contrazică această constatare. Cazierul auto al lui Cîrje relevă faptul că într-un termen scurt acesta a provocat două evenimente rutiere, precum și un grad ridicat de pericol social prin săvârșirea a 11 fapte contravenționale.

„Inculpatul a curmat viața Gabrielei și ne-a afectat în mod ireversibil și dezastruos viața”

Vă prezentăm la finalul materialului o parte din concluziile scrise depuse la dosar de Ioan Vasile Rîpan:

”Fără a reprezenta o cale de atac, noi susținem în continuare faptul că inculpatul este vinovat de omor și nu de ucidere din culpă. Fapta inculpatului, persoana inculpatului și faptele prin care s-a intervenit și s-au creat dubii în ceea ce privește aflarea adevărului sunt caracterizate de un pericol social extrem de grav. Probele administrate în cauză sunt insuficiente și defecte, nu pot conduce la aflarea adevărului și ne încalcă dreptul la un proces echitabil. În cauză, inculpatul a depus un raport de expertiză extrajudiciară cu concluzii false, încercându-se inducerea în eroare a instanței de judecată. Cunoaștem principiul umanismului dreptului penal, însă considerăm că acest principiu presupune mai mult decât să ne raportăm numai și numai la viața inculpatului, acest principiu presupune să ne raportăm și la viața Gabrielei, la viața noastră fără ea, la faptul că inculpatul a curmat viața Gabrielei și ne-a afectat în mod ireversibil și dezastruos viața noastră. Stimată Doamnă Președinte, în mod surprinzător, în încheierea prin care ați reschimbat încadrarea juridică din omor în ucidere din culpă, se relevă o antepronunțare, în sensul acordării unei clemențe exagerate inculpatului, sens în care vă rugăm să analizați în mod obiectiv pericolul reprezentat de faptele și persoana inculpatului. Dacă teribilismul categoriei de vârstă specifice inculpatului are prioritate față de viața altor persoane, atunci justiția, aici împărțită, nu are o față umană, este contrară literei și spiritului legii și omoară spiritul nostru, al celor care am crezut în justiție. Rugăm instanța să se oprească o clipă – măcar o clipă - și asupra vieții Gabrielei Rîpan.”

Declarațiile a doi martori direcți, unul la accident, unul ajuns primul la locul tragediei

La termenul din data de 4 februarie a.c. al procesului a fost audiat prima dată bărbatul care a ajuns primul la locul accidentului. Declarația acestuia este șocantă și detaliată. Una dintre concluzii este că inculpatul Cîrje nu a spus inițial că în mașină este o fată.

„Am observat că persoana de după gard, un băiat, era căzut în șezut și era conștient. L-am întrebat de mai multe ori dacă este singur și mi-a răspuns de fiecare dată da”, a precizat martorul în instanță, consemnat de Ziar de Cluj.

Foarte importantă este și declarația martorului care a văzut accidentul.

Acesta conducea o mașină și a fost depășit de Mercedesul CLS condus de Cîrje. El a relatat că rula cu viteză redusă, iar cel care l-a depășit avea în jur de 150 de km/h, după aprecierea sa de șofer profesionist. Martorul a văzut cum, deși șoseaua era liberă, șoferul a tras brusc de volan pentru a reveni pe bandă și a pierdut controlul. Acesta nu a făcut practic decât să confirme mecanismul de producere a accidentului, așa cum a stabilit și procurorul de caz.