Miercuri, 14 Aprilie 2021 (13:44:57)

Deputatul PSD de Suceava Eugen Bejinariu a declarat că actualii guvernanți au ajuns să îi pedepsească și să îi certe pe români, în loc să caute soluții la pandemia de Covid. Eugen Bejinariu a precizat că până recent cele mai dureroase amintiri ale românilor erau legate de guvernările de dreapta mai vechi, însă acum, din nou o guvernare de dreapta, „o coaliție de nevolnici”, se răzbună pe oamenii care la alegeri spun mereu că își doresc PSD. „Ceea ce se petrece acum depășește cele mai sumbre predicții pe care le-am avut despre felul în care dreapta își poate bate joc de soarta oamenilor. Am fost singura țară din lume care și-a arestat în spitale, un an de zile, oamenii fără nici un fel de simptome, suntem singura țară din lume care nu a desfășurat campanie extinsă de testare a populației, care a avut școlile închise un an, care mai transformă spitale normale în spitale exclusiv dedicate Covid, care nu a autorizat testele rapide și suntem singura țară din lumea civilizată în care cei decedați au fost aruncați dezbrăcați în saci de plastic și îngropați fără ca familia să-i poată măcar vedea”, a spus Bejinariu. El a adăugat și că România este țară din lume unde guvernanții vorbesc populației cu țâfnă, fără empatie, în mod arogant, sfidător, iar cei plătiți de populație să găsească soluții ajung să îi certe, să îi învinovățească și să îi pedepsească pe români.

El consideră că este revoltător, subuman și criminal felul în care partidele coaliției PNL-USRPLUS-UDMR conduc România. „Istoria ne-a învățat că aroganța costă cel mai mult și că a sfida durerea oamenilor este greșeală de căpătâi. Nu poți conduce oameni cu privirea tâmpă și vid în loc de suflet. Nu poți conduce o țară îndatorând-o păgubos pe zeci de ani și sufocând economia în timp ce trupurile și mințile oamenilor sunt sfârtecate de necazuri medicale și depresie mereu acutizată. Veți plăti pentru tot ceea ce pricinuiți oamenilor și traiului nostru mai amar acum decât vreodată în trecut”, a mai declarat deputatul PSD de Suceava. Eugen Bejinariu le-a transmis actualilor guvernanți că vor rămâne în istorie ca cel mai întunecat guvern, dar și că vor fi etern legați de cele mai urâte amintiri ale multor generații de oameni, „pe care astăzi îi biciuiți cu aroganța voastră sfidătoare”.