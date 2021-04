Miercuri, 14 Aprilie 2021 (14:44:42)

Consiliul Județean Suceava a aprobat, miercuri, cu unanimitate de voturi, bugetul propriu pentru acest an. Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat că anul acesta a fost alocată o sumă record pentru dezvoltare. Gheorghe Flutur a precizat că bugetul CJ Suceava pentru acest an este de 616 milioane de lei, adică 126 de milioane de euro, iar cea mai mare sumă este alocată pentru drumurile județene. El a explicat din totalul bugetului, 319 milioane de lei, adică 52%, reprezintă cheltuieli de funcționare, iar 297de milioane de lei sunt cheltuieli de dezvoltare. „Vreau să precizez că la suma alocată dezvoltării se vor adăuga aproximativ 42 de milioane de lei, bani aflați la dispoziția CJ Suceava, pentru proiecte la care în momentul de față se aprobă studiile de fezabilitate, pentru investiții la Spitalul Județean, centrul de oncologie sau la Direcția de Asistență Socială. Sunt convins că vor crește valorile și dacă vom calcula vom ajunge cu cheltuielile de dezvoltare undeva la 57% în acest an și diferența de 43% la cheltuieli de funcționare. Anul acesta procentul cheltuielilor de dezvoltare este mai mare decât anul trecut. Am ținut foarte mult pe capitolul de dezvoltare să alocăm resurse curajoase, pentru că județul are nevoie de dezvoltare. Și dacă mă uit așa în istorie, numai în ultimii ani, cred că e o sumă record pe care o avem în acest an pentru dezvoltare”, a subliniat președintele CJ Suceava.

El a adăugat că pentru anul acesta se va acorda o atenție sporită pentru cheltuielile de funcționare, aspect discutat cu toți consilierii PNL, PSD și PMP. „La ultima ședință am votat o organigramă prin care am comprimat aparatul propriu al CJ Suceava. Pe de altă parte, pe unii i-am mutat în unitatea de implementare pentru centuri ocolitoare, pe zona proiectelor europene, însă voi fi foarte atent la încărcarea la maxim cu atribuțiuni a personalului și nicidecum la mărirea schemelor”, a precizat Gheorghe Flutur.

· CJ Suceava a alocat 290 de milioane de lei pentru drumurile județene

Gheorghe Flutur a declarat că pentru drumurile județene a fost alocată o sumă record, de 290 de milioane de lei, adică peste 60 de milioane de euro. Flutur a precizat că cei mai mulți bani, respectiv 121 de milioane de lei, sunt pentru axa strategică Dolhasca – Suceava – Dărmănești. Flutur a adăugat că o pondere importantă o au și drumurile modernizate prin proiecte PNDL, respectiv Panaci – Bilbor, care va face legătura cu Autostrada Unirii, și Mălini – Văleni – limita cu județul Neamț. El a precizat că alte investiții vor fi făcute în drumurile din Grădinița – Coșna, cel de pe Rarău, pe Izvorul Alb, în Pleșa, dar și în zona Stulpicani, respectiv legătura dintre Slătioara și Câmpulung Moldovenesc. „Ponderea este foarte mare pentru drumurile județene, ceea ce este firesc, pentru că județul are nevoie de investiții în infrastructură”, a spus președintele CJ Suceava.

El a adăugat că pentru Spitalul Județean se alocă circa 8 milioane de lei, iar în etapa a doua se vor mai adăuga încă 10,8 milioane de lei, pentru Aeroportul Ștefan cel Mare – 5,5 milioane de lei, Muzeul Național al Bucovinei - 15,3 milioane de lei, Centrul Cultural Bucovina - 11,8 milioane lei, în scădere față de anul trecut, deoarece s-au redus și activitățile, Biblioteca Bucovinei – 3,7 milioane de lei, ISU – 1,2 milioane de lei, în creștere având în vedere că se vor achiziționa 10 panouri de avertizări meteo pe traseele turistice, Centrul Militar Județean – 500.000 de lei, Serviciul Salvamont – 1,1 milioane de lei, Direcția de Evidența Persoanei – 3 milioane de lei, în timp ce pentru învățământul special se alocă 14,9 milioane de lei, iar pentru programul „Laptele și cornul” 13,3 milioane de lei.

· Direcția de Asistență Socială are fonduri pentru salarii până la finalul anului

Gheorghe Flutur a subliniat faptul că Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului i-a fost alocată o sumă de 125,5 milioane lei. „Vreau să spun un lucru foarte clar. Nu am nimic cu alte județe, e treaba lor cum își alocă banii. Noi am prins bani pentru toate lunile până la sfârșitul anului pentru drepturi salariale. Poate veți vedea în alte părți, dacă au cheltuieli mai mici, au și pentru că pe 2 – 3 luni unii nu și-au prins pentru salarii, dar e treaba lor. Și poate că și asta la noi poate să creeze o imagine că unii au un buget mai mare pe dezvoltare. Nu am vrut să lăsăm descoperită Direcția pentru Protecția Copilului. Nici anul trecut nu a fost și nu va fi nici anul acesta”, a explicat Gheorghe Flutur.

Nu în ultimul rând, el a spus că alte sume au mai fost alocate pentru transportul copiilor - 11 milioane, pentru terminalul al doilea de la aeroport - 1,7 milioane de lei, precum și pentru mai multe studii de fezabilitate, respectiv o stație de epurare de la aeroport, accesul rutier la Spitalul Județean Suceava, rețeaua de apă de la parcul industrial de lângă aeroport, un nou campus la școala de la Bivolărie, varianta de ocolire a orașului Gura Humorului sau pentru documentația necesară începerii lucrărilor de refacere a Palatului Administrativ.

„Este un buget curajos, un buget de dezvoltare și dorința mea este să cheltuim eficient acești bani până la finalul anului”, a încheiat Gheorghe Flutur.