Marţi, 23 Martie 2021 (15:03:06)

Informarea săptămânală transmisă de Direcția de Sănătate Publică Suceava referitoare la evoluția infecțiilor virale ale căilor respiratorii superioare arată că în săptămâna 15-21 martie a.c. în județ s-au înregistrat 578 de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), cele mai multe la copii. Astfel, la categoria de vârstă 0-1 an au fost 71 de cazuri de IACRS, la 2-4 ani au fost 107 cazuri, la 5-14 ani s-au înregistrat 193 de cazuri, la 15-49 ani au fost 106 cazuri, la 50-64 ani au fost 54 de cazuri și la≥65 ani s-au înregistrat 47 de cazuri. Conform situației transmise de purtătorul de cuvânt al DSP, Gabriela Băncilă, 20 dintre cei care s-au îmbolnăvit de viroze respiratorii au avut nevoie de spitalizare: 7 la categoria de vârstă 0-1 an, 6 la 2-4 ani, 2 la 5-14 ani, unul la 15-49 de ani și câte doi la categoriile de vârstă 50-64 ani și ≥65 ani. De asemenea, în intervalul de timp menționat au fost înregistrate și 146 de pneumonii, dintre care 22 la 0-1 an, 17 la 2-4 ani, 10 la 5-14 ani , 26 la 15-49 ani, 37 la 50-64 ani și 34 la ≥65 ani. 46 de adulți și copii diagnosticați cu pneumonie au fost internați în spital; 9 dintre persoanele spitalizate aveau ≥65 ani, 10 au vârste între 50 și 64 de ani și doi sunt din categoria de vârstă 15-49 de ani.

· Nici un caz de gripă, față de 12 anul trecut și 26 în 2019

În acest sezon rece nu a fost înregistrat nici un caz de gripă, măsurile de prevenție pentru limitarea răspândirii noului coronavirus (purtarea măștii, spălarea mâinilor, evitarea aglomerațiilor, distanțarea fizică), precum și vaccinarea antigripală a categoriilor de risc fiind eficiente și împotriva virusului gripal.

Pentru comparație, în săptămâna 18-24 martie a anului 2019, în județ se înregistrau 26 de cazuri de gripă, dintre care 9 la copii până la vârsta de 14 ani și 8 la persoane de peste 65 de ani. Dintre cazurile diagnosticate cu gripă, 23 au fost spitalizate. În perioada menționată au fost 1.837 de IACRS, dintre care 50 internate și 501 pneumonii, din care 102 spitalizate.

În 2020, în săptămâna 16-23 martie au fost înregistrate 12 cazuri de gripă, dintre care 4 la copii până la vârsta de 14 ani, cu 3 internări; 1.076 de IACRS, din care 615 la copii până la 14 ani, cu 22 de internări, și 346 de pneumonii, dintre care 165 la copii până la 14 ani, cu 17 internări.