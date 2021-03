Joi, 4 Martie 2021 (18:20:53)

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a dat ca exemplu pozitiv Casa Județeană de Pensii Suceava în procesul de recalculare a pensiilor. Raluca Turcan a efectuat o vizită de lucru în județul Suceava, având întâlniri cu salariații și conducerile instituțiilor aflate în subordinea acestui minister, printre care și Casa Județeană de Pensii Suceava. Raluca Turcan a ținut să precizeze că la nivel național a început un amplu proces de evaluarea și recalculare a tuturor dosarelor de pensii din România. „S-a vorbit foarte mult despre recalcularea dosarelor de pensii. Pensionarii sunt sătui de declarații politice sau despre cum pot fi recalculate pensiile. Însă puțini cunosc situația reală dintr-o Casă Județeană de Pensii”, a precizat Turcan. Ea a dat ca exemplu Casa Județeană de Pensii Suceava, despre care a spus că are aproximativ 142.000 de dosare de pensii în sistemul de stat.

Raluca Turcan a evidențiat problemele care apar în recalcularea pensiilor de agricultor, pentru care există 10.000 de dosare. „Voi prezenta public imagini cu un dosar de pensii de agricultor pentru a înțelege până unde a mers minciuna politică pe parcursul ultimilor ani. Sunt dosare cu file galbene, dosare care au mai multe tipuri de activități, care se află legate sau prinse într-un dosar cu șină. Sunt dosare imposibil de recalculat dacă nu sunt introduse într-un format electronic. Oricine a vorbit despre majorarea pensiilor în ultimii ani a mințit cel puțin în legătură cu 10.000 de agricultori care nu ar putea avea pensiile recalculate pentru că informațiile sunt într-un dosar cu șină”, a explicat ministrul Muncii.

Raluca Turcan a adăugat că tot la Casa de Pensii Suceava sunt aproximativ 2.250 de dosare ale beneficiarilor veterani, care sunt îndosariate la fel ca cele pentru agricultori. „De aceea, demersul nostru este unul cât se poate de responsabil și practic începe ceea ce trebuia făcut în urmă cu doi ani, când a apărut cadrul legal pentru a evalua și recalcula pensiile în România. Introducem toate datele într-un format electronic și începem cu un soft pe care îl avem în momentul de față la nivelul Casei Naționale de Pensii”, a precizat Turcan.

Ea a spus că pentru acest proces de recalculare, Ministerul Muncii a depus un proiect pentru accesarea de fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru achiziționarea de echipamente, softuri informatice, suplimentarea personalului implicat în procesul de evaluare și recalculare. Ministrul Muncii a spus că aceste fonduri ar urma să fie folosite inclusiv pentru stimularea financiară a angajaților din Casele Județene de Pensii care vor avea o dublă activitate, cea de intrare în plată a dosarelor pentru cei care se pensionează și cea de recalculare a pensiilor.

Raluca Turcan a estimat că procesul de recalculare a tuturor pensiilor din România va fi finalizat într-un an și jumătate. Ministrul Muncii a apreciat că în fiecare zi se înregistrează progrese în acest proces de recalculare, un exemplu pozitiv fiind și cel de la Casa de Pensii Suceava. „Se înregistrează progrese chiar de la minut la minut. Când am intrat în Casa Județeană de Pensii Suceava, numărul dosarelor evaluate la această instituție era de 3.338. Când am plecat erau deja 3.600 de dosare evaluate”, a încheiat Raluca Turcan.