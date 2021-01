Miercuri, 13 Ianuarie 2021 (14:05:50)

Câteva zeci de polițiști de frontieră și militari în rezervă au protestat, miercuri, în fața Prefecturii Suceava, susținând că legile în vigoare nu sunt respectate, iar salariile și pensiile nu au fost indexate de ani de zile.

Protestul a început cu Imnul Național al României, urmat de ”Imnul golanilor”, ca simbol al începutului democrației în stradă în România.

Emanuel Ghica, care lucrează în structurile MAI de 27 de ani, reprezentant al Sindicatului Național al Polițiștilor ”Meridian”, a susținut că protestează pentru modul în care Guvernul României a înțeles să aplice Legea 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, arătând că s-au făcut 29 de modificări în avantajul unor categorii sociale, însă nu și pentru polițiști.

”Au promis că în 2022 salariile vor ajunge la un anumit nivel, ei au stabilit niște sume, cât ni s-a dat atât am acceptat. Noi nu am organizat proteste, am așteptat ce ni s-a promis. Și uitați că a venit Ordonanța de Urgență 226 din 2020 care a înghețat salariile”, a exprimat sindicalistul nemulțumirea sa și a colegilor polițiști de frontieră.

Întrebat de reporterii Monitorul de Suceava cât câștigă un polițist de frontieră, Emanuel Ghica a spus că salariul mediu, fără norma de hrană și echipament, dar cu sporuri pentru zilele de sâmbătă și duminică lucrate, și pentru orele de noapte, este de 4000 de lei.

”Dacă tăiem acele sporuri e jale, sunt colegi care își limitează zilele libere ca să nu piardă la salariu. Ce pretenții să ai de la un polițist care nu își ia concediu ca să nu piardă 1000 de lei la salariu?”, s-a întrebat Emanuel Ghica.

Foștii militari acum pensionari veniți la protest, reprezentați de Liga pentru Apărarea drepturilor pensionarilor militari, au ținut să demonstreze că nu toți au pensii mari și foarte mari

Locotenent-colonelul Eugen Smocot, care are la activ 31 de ani de armată, pensionat din 1990, a prezentat cuponul de pensie care arată că primește 2895 de lei pe lună.

”Nu se aplică legea din 2017. Cerem să ni se recalculeze pensiile. Nu se poate să fie pensie specială de 3000 de lei, e bătaie de joc”, ne-a declarat Eugen Smocot.

Dumitru Hetriuc, colonel în retragere, cu o pensie de 4500 de lei, a declarat și el:

”Protestăm pentru respectarea legii privind pensiile militare de stat. Toate guvernele prin ordonanțe de urgență au anulat o lege. După opinia noastră nu au voie să interzică o lege. Efectele sunt că de ani de zile nu ni s-a dat nici un leu la pensie. Nici inflația nu este acoperită”.

Reprezentanți ai protestatarilor și-au prezentat ulterior nemulțumirile prefectului de Suceava.