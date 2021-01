„De la Majestatea Sa”

„Majestatea Sa a permis, ca din cauza lipsei de hrană pentru vite, causată prin marile nenorociri de anul trecut, să se împărţească comunelor din Bucovina, Silesia şi Galiţia douădeci de mii de măji metrice de sare fără plată”.

„Revista Politică”, Anul V, nr. 1, Suceava, Ianuarie 1890.

„Licitaţii noi”

„Licitaţia ţinută de fostul consiliu comunal asupra vânzării unei cantităţi de circa 2.000 metri cubi lemn de construcţii din pădurea comunală <Creţe>, din zona Câmpulung, cu preţul de 260 lei metrul cub, s’a repetat sub conducerea camerei interimare şi s’a obţinut preţul de 311 lei de metru cub, în condiţiuni mult mai avantagioase pentru cameră, realizându-se un profit în sumă de peste 100.000 lei. Nu mai puţin avantagioasă a fost licitaţia ţinută, cu cea mai desăvârşită legalitate, asupra celor patru magazine de sub palatul comunal, obţinând faţă de chiria din trecut, un plus de 120.000 de lei anual”.

„Cuvântul Ţărănimii”, Anul IX, Nr. 125, Ianuarie 1930.

„Înălţimi cîmpulungene”

„În anul 1975 vor fi materializate importante obiective, gîndite şi proiectate pentru accelerarea ritmurilor urbane. Între acestea, se va extinde cu 2.000 de linii centrala telefonică automată, se va da în folosinţă un hotel alpin (cu 100 de locuri) pe Rarău, spre care va duce o cărăruie complet asfaltată. Traficul feroviar intens în cele două staţii CFR prin care trec, în toate direcţiile, nesfîrşite eşaloane cu bogăţii din Ţara de Sus şi din toată patria, determină începerea lucrărilor de sistematizare şi canalizare electrodinamică, o dată cu introducerea blocului automat de linie. Deşi e iarnă adevărată şi vîntul aduce fuioare de zăpadă de pe înălţimile ce străjuiesc oraşul, constructorii nu lasă timpul să se îngrămădească pe schele. În anul curent, ei vor da cîmpulungenilor încă 100 de noi apartamente”.

„Zori noi”, Anul XXIX, nr. 8238, Suceava, 29 ianuarie 1975.