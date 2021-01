Acuzații extrem de grave

Un nou caz asemănător cu ceea ce s-a înregistrat la Serviciul Permise și Înmatriculări Suceava, sau poate chiar mai grav, este pe cale să explodeze la Câmpulung Moldovenesc. Potrivit informațiilor pe care le avem, mii de autovehicule ar fi fost înmatriculate după ce ar fi fost falsificate mai multe documente. Situația pare una de-a dreptul incredibilă, mai ales că aceste falsuri nu ar fi de ieri, de azi, ci de mai bine de 5 ani. Iar pentru ca lucrurile să meargă ca pe roate a fost nevoie de complicitatea mai multor persoane, printre care un notar, dar și un polițist local. Este vorba de mașini aduse din străinătate la mâna a doua și care ulterior au fost înmatriculate în județul Suceava, iar pentru întocmirea actelor necesare beneficiarii, proprietarii autovehiculelor, ar fi plătit sume care pleacă de la 200 de lei și ajung chiar și până la 1.500 de euro. Cazul a fost reclamat încă de acum doi ani, iar plângerea s-a plimbat pe la mai multe instituții de parchet din județ, pentru ca la finalul anului trecut să ajungă la Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava.

”La întocmirea dosarelor de înmatriculare, acolo unde lipseau o serie de acte, se făceau falsuri pe bandă rulantă. Este vorba de contracte de vânzare-cumpărare false, facturi fiscale false sau certificate fiscale false. În cazul unor traduceri ale actelor autoturismelor s-au folosit până și ștampile false, iar în unele cazuri chiar și semnătura traducătorului era falsificată, fiind aplicată tot cu ștampila”, a relatat o persoană care a lucrat ani de zile în sistem și a luat la cunoștință despre metodele de înmatriculare a unor autovehicule în acest caz de la Câmpulung Moldovenesc.

Mare parte din aceste înmatriculări și documentația aferentă priveau mașini cu numere de Bulgaria, țară unde taxele erau mai mici, motiv pentru care românii preferau această filieră. La un moment dat s-a pus problema trecerii actelor pe adevăratul proprietar din România, dar asta însemna că persoanele care foloseau autovehiculul erau obligate să ia legătura și să rezolve toate chestiunile cu proprietarul de drept din Bulgaria. Această operațiune s-a dovedit uneori nu doar foarte dificilă, ci de-a dreptul imposibilă. În aceste condiții, singura modalitate prin care persoanele care foloseau mașinile cu număr de Bulgaria puteau să le înmatriculeze pe propria persoană era falsificare documentelor, ceea ce s-ar fi și întâmplat. Și, potrivit datelor pe care le deținem, nu o dată sau de două ori, ci în mii de cazuri. Situația s-a repetat și în cazul unor autovehicule aduse din alte țări ale Uniunii Europene. Dacă toate aceste informații se vor verifica putem spune că ne află în faţa unei fraude de proporții, cu prejudicii imense aduse bugetului de stat.

”Notarul în cauză știa cu exactitate cum se derulau lucrurile, inclusiv despre folosirea unor ștampile contrafăcute. Notarul cunoștea aceste practici, dar avea de câștigat: traduceri, procuri, declarații etc. Am sesizat aceste aspecte și la Camera Notarilor Publici, dar nici până azi nu s-a făcut o verificare atentă și nu am primit un răspuns concret”, a precizat persoana din Câmpulung Moldovenesc care a avut acces și a observat aceste activități ilegale.

Toate aceste aspecte pot fi verificate din dosarele existente la Serviciul Permise și Înmatriculări Suceava, acolo unde au fost depuse pentru ca mașinile să primească numere de înmatriculare de România. Rămâne de văzut dacă și aici se va dovedi că funcționa o adevărată mafie, o caracatiță cu multe tentacule.