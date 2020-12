Piață țărănească “Produs în Bucovina”, deschisă de vineri in centrul Sucevei

Vineri, 18 Decembrie 2020 (14:12:38)

Delicioase și îmbietoare produse lactate, din carne, dulciuri dichisite, bere de casă sau chiar și tării cu aroma fructelor din care au fost făcute, miere de albine au apărut de vineri în centrul Sucevei, spre bucuria celor care regretau că anul acesta, din cauza pandemiei, nu s-a mai organizat Târgul de Crăciun.

Piață țărănească “Produs în Bucovina”, organizată la baza treptelor din fața Casei de Cultură, pe esplanada din Centru, a devenit posibilă datorită eforturilor depuse de asociația cu același nume, care reunește producători locali, de a obține autorizațiile necesare, într-o perioadă dificilă, când unii “suflă și-n iaurt”, doar să nu apară probleme. Demersul lor a fost susținut de Consiliul Județean Suceava și Primăria Suceava, încât piața țărănească din Centru este autorizată să funcționeze până pe 15 ianuarie, dar numai cu membri ai Asociației “Produs în Bucovina”.

“Erau foarte multe persoane dornice să revenim în Centru cu produse, ca în anii anteriori, când se organiza Târgul de Crăciun, eram deja asaltați de telefoane și solicitări, plus că am văzut că în alte orașe din țară se poate, de ce nu și la noi – ne-am zbătut, am obținut autorizațiile necesare de la DSP, DSV și Primăria Suceava și vom fi în centru până de Ajun, apoi câteva zile între Crăciun și anul Nou, să își reîmprospăteze oamenii cumpărăturile, iar după Anul Nou vom vedea cât mai rezistă producătorii la corturi, pentru că este foarte greu de rezistat ore în șir afară, în frig”, au spus reprezentanții Asociației “Produs în Bucovina”.

Deocamdată, în Centru se găsesc mult apreciatele preparate din carne, brânzeturi și alte lactate de la Fundu Moldovei, bere de casă și alte băuturi “cu grade”, pâine de casă, prăjituri, miere de albine și alte produse apicole, iar de luni, numărul producătorilor prezenți ar putea să crească.