Vineri, 18 Decembrie 2020 (15:32:47)

Asociația Studenților Ortodocși Români (ASCOR), Filiala Suceava, a lansat Campania „Din suflet, pentru suflete...”, campanie de strângere de fonduri pentru familii defavorizate din județul Suceava. Mihaela Mironescu, coordonator pe departamentul de Asistență socială, în cadrul ASCOR Suceava, ne-a spus că această campanie umanitară a fost inițiată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. „Sărbătoarea Sfântă a Nașterii Domnului este mult așteptată de fiecare dintre noi. Însă există numeroase familii din județul nostru pentru care bucuria pe care ar trebui să o aducă sărbătorile este umbrită din cauza lipsurilor și a neajunsurilor. Din dorința de a fi alături de aceste încercate familii și de a le aduce în prag de sărbătoare un strop de bucurie, noi, Asociația Studenților Ortodocși Români, Filiala Suceava, am lansat campania <Din suflet, pentru suflete...>”, a completat Mihaela Mironescu.

Toți oamenii cu inimă bună sunt invitați să se alăture campaniei, în perioada 15 - 25 decembrie, pentru a oferi daruri familiilor în prag de Crăciun. Puteți să donați: alimente (ulei, zahăr, făină, mălai, orez, cozonaci, paste, fructe, conserve etc.); produse igienico - sanitare (săpun, șampon, pastă de dinți, detergenți, soluții de curățenie, hârtie igienică etc.); produse textile, de uz casnic (pilote, pături, perne, covoare etc.); articole vestimentare (pentru orice vârstă); lemne pentru încălzirea caselor. Toți cei care doriți să sprijiniți acest demers sunteți rugați să luați legătura cu Elena P., la telefon 0756 227 105, și cu Mihaela M., la telefon 0751 705 951. De asemenea, vă punem la dispoziție și contul asociației, unde puteți face donații cu mențiunea „Din suflet, pentru suflete”: RO42CECESV0130RON0832558. „Vă mulțumim și rugăm pe Dumnezeu să răsplătească fiecăruia jertfa și dragostea”, au transmis organizatorii campaniei umanitare.