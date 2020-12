Joi, 3 Decembrie 2020 (13:50:40)

Polițiștii au oprit miercuri după-amiază, pe drumul care leagă Moldovița de Argel, o mașină condusă de un bărbat identificat ca fiind Ilie Drajmici, în vârstă de 38 de ani, din comună, nimeni altul decât pădurarul care în urmă cu aproape 5 luni de zile a atacat împreună cu un alt bărbat din localitate mașina activistului de mediu Tiberiu Boșutar, pe care l-a și amenințat. Oprit miercuri de poliție, Ilie Drajmici mirosea a alcool, astfel că în urma unei testări, pentru bărbat a fost înregistrată o alcoolemie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Având în vedere acest rezultat, polițiștii l-au transportat pe bărbat și la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde i-au fost recoltate probe pentru stabilirea alcoolemiei în sânge Foarte grav în acest nou context era faptul că Drajmici se afla sub control judiciar din luna iulie, când a comis faptele de distrugere și amenințare, iar comiterea unei noi infracțiuni sub această restricție îi poate aduce acum o măsură restrictivă cu privare de libertate.

Incidentul s-a derulat în jurul orei 15.20, când polițiști din cadrul Secției Rurale de Poliție Vama, aflați într-o acțiune de control în localitatea Rașca din comuna Moldovița, au efectuat semnul regulamentar de oprire, folosind semnalele acustice și luminoase ale autospecialei de poliție, pentru un autoturism VW Caddy care circula pe DJ 176.

Șoferul mașinii care circula dinspre Moldovița spre Argel nu s-a conformat semnalului, și-a continuat drumul, după care a virat la dreapta, intrând în curtea unei locuințe. Aici a fost interceptat de polițiști, care l-au legitimat, constatând că au de a face cu Ilie Drajmici.

· O nouă infracțiune comisă de bărbat în timp ce se afla sub control judiciar

În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că în momentul opririi în trafic Ilie Drajmici se afla sub control judiciar, după ce în seara zilei de 14 iulie, împreună cu Pavel Oblezniuc, a distrus mașina activistului Tiberiu Boșutar, în apropierea cantonului Lunguleț de la Moldovița, amenințându-l pe acesta. Pe numele celor doi a fost deschis atunci un dosar de cercetare penală pentru comiterea infracțiunilor de distrugere și amenințare, ei fiind reținuți 24 de ore după gratii în urma ordonanței emise două zile mai târziu. Un procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a luat apoi decizia cercetării în continuare a celor doi sub control judiciar, măsură prelungită după expirarea perioadei de 60 de zile. Comiterea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe” îi va îngreuna cu siguranță situația lui Ilie Drajmici, pentru că a fost comisă în perioada în care se afla sub control judiciar, el riscând acum un mandat de arestare preventivă. Acest lucru necesită însă câteva zile, fiind nevoie de revocarea măsurii de control judiciar și propunerea unei noi măsuri, cu termen de contestație din partea celui care a săvârșit fapta.