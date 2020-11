Sâmbătă, 21 Noiembrie 2020 (14:17:16)

Județul Suceava are, la acest moment, doar trei comune în care nu se înregistrează nici un caz de Covid-19 în evoluție: Cârlibaba, Drăgușeni și Șerbăuți. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 unități administrativ teritoriale cele trei menționate nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 9 au câte un caz în evoluție, 31 au sub cinci cazuri în evoluție, 38 au sub zece cazuri în evoluție iar 33 au peste zece cazuri în evoluție.

Sâmbătă, în județul Suceava erau 1.801 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție. La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 23 persoane diagnosticate cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 37 persoane declarate vindecate.

Din totalul celor 531 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 206 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 84 pacienți sunt în zona tampon și 241 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).

Din cei 206 pacienți diagnosticați Covid-19, 107 prezintă forme medii ale bolii, 16 prezintă forme ușoare, 63 prezintă forme severe, 20 au forme grave și sunt internați în secția ATI; dintre aceștia 14 pacienți sunt ventilați.

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, la această dată, de 392 paturi libere, din care 28 pentru pacienți Covid-19, 250 în sectorul Non-Covid și 114 pentru zona tampon. La unitatea ATI nu sunt paturi disponibile pentru pacienți Covid. Sunt 28 ventilatoare libere, din care 17 pentru pacienții Covid-19.

La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați 85 pacienți diagnosticați cu Covid-19 și 3 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.

La nivelul Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc sunt internați 20 pacienți diagnosticați cu Covid-19 și două persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.

La nivelul Spitalului Municipal Vatra Dornei sunt internați 15 pacienți diagnosticați cu Covid-19, iar la nivelul Spitalului Orășenesc Gura Humorului sunt internați 21 pacienți diagnosticați cu Covid-19 și 3 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.

La Spitalul Boli Cronice Siret sunt internați 13 pacienți diagnosticați cu Covid-19.

Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 360 iar totalul persoanelor suspecte de infecție cu noul coronavirus este de 92.

Persoanele suspecte Covid-19, internate în zonele tampon, în cazul confirmării infecției cu noul coronavirus sunt declarate pacienți diagnosticați Covid-19, fără a fi influențată statistica în ceea ce privește numărul de internări.

Numărul total de persoane testate până în prezent în județ este de 84357, în ultimele 24 de ore fiind testate 665 de persoane.

La această dată se află în carantină 647 persoane și în izolare 436 de persoane. La data de 21 noiembrie, conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 9.650 de persoane declarate vindecate.